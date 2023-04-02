  • Alwasat News
Atwasat

محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 04:32 مساء
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مؤتمر صحفي في بيروت، 11 نوفمبر 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

تنظر محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاسه أموالًا عامة لبنانية.

واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة (72 عامًا) الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه، بحسب «فرانس برس». 

وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.

 سلامة ينفي باستمرار الاتهامات الموجهة إليه
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.

وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

- اليوم.. محققون أوروبيون يستمعون لحاكم مصرف لبنان في قضايا غسل أموال
- ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟

وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء اعتبارا من الساعة 14.00 ت.غ الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال جرى تجميدها في فرنسا وتضم شققًا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.

وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع. وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلا من «أي احتمال لاستعادة» الأملاك.

لبنان يرفض تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم
وقال مصدر مطلع على الملف إن الرهان كبير جدًا، مؤكدًا أن «استهداف أموال سلامة هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف» إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج.

كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادعاء المدني منظمة «شيربا» غير الحكومية و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان»، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي «تستند إلى عناصر أدلة قوية جدا»، مضيفا أن «الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة».

ويجري التحقيق القضائي الفرنسي الذي كشفت عنه «فرانس برس»، منذ يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة.

اختلاس عبر شركة مسجلة في الجزر العذراء 
وبحسب وثائق من التحقيق اطلعت عليها الوكالة، فإن عمليات اختلاس الأموال تقوم بشكل أساسي على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها العام 2001 مكتب «موساك فونسيكا» الذي شملته فضائح وثائق بنما.

وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. 

ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات في الخارج يملكها رجا سلامة الذي قام لاحقا بإعادة تحويل «أكثر من 220 مليون دولار إلى عدة حسابات شخصية في لبنان» بعضها لرياض سلامة.

وقال رياض سلامة للقضاء اللبناني في أغسطس 2021 إنه تلقى أموالا من شقيقه لإعادة تسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات.

 عقبات «صعبة لا بل مستحيلة» تعترض التحقيق
وأعرب القضاء الفرنسي أخيرا عن مخاوف حيال عقبات «صعبة لا بل مستحيلة» تعترض التحقيق، ومن أبرزها أن رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، هو الذي يترأس هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف والمخولة رفع السرية المصرفية، وهي التي طلب منها السماح برفع السرية عن تحويلات مالية من حسابات رجا ورياض سلامة في لبنان. ولم يوجه القضاء الفرنسي التهمة رسميا إلى رياض سلامة حتى الآن.

وفي يونيو 2022، وجهت التهمة رسميا إلى مقربة منه هي آنا ك.، أوكرانية عمرها 46 عامًا، للاشتباه بضلوعها في «ترتيبات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة». وأفادت عدة مصادر أن بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف مايو في فرنسا غير أنه لا يعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر.

ويقول محاميه بيار أوليفييه سور إن التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات، مشيرًا إلى الاستماع إلى رياض سلامة بصفة «شاهد بسيط» في منتصف مارس في لبنان في حين أن القانون الجنائي الفرنسي «يحظر بصورة باتة الاستماع» بهذه الصفة «إلى شخص تشير أدلة خطيرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم» موضع التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفط الخام الروسي فرصة ثمينة للهند مع زيادة غير مسبوقة في استيراده
النفط الخام الروسي فرصة ثمينة للهند مع زيادة غير مسبوقة في ...
استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين
استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين
بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي سويس»
بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي...
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة...
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط...
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا...
المزيد
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. بمعدل 211 ألف برميل يوميا
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. ......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة ......
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة ......
المزيد