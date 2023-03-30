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خفض معدل النمو الأميركي للفصل الرابع من العام 2022 إلى 2.6%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 05:00 مساء
خفض معدل النمو الأميركي للفصل الرابع من العام 2022 إلى 2.6%
عمال في أحد المصانع الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعلنت وزارة التجارة الاميركية اليوم الخميس خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الأميركي للمرة الثانية للفصل الرابع من 2022، إلى 2.6% بدون التأثير على نمو العام بأكمله.

ونمو اجمالي الناتج المحلي محدد بـ2.6% بمعدل سنوي، وهو المقياس الذي تعتمده الولايات المتحدة ويقارن اجمالي الناتج المحلي بالفصل السابق ثم يتوقع التطور على مدار العام بأكمله بهذا المعدل، وفق وكالة «فرانس برس».

تراجع النمو المعلن من 2.9% إلى 2.6%
أعلنت وزارة التجارة في البداية عن نمو بنسبة 2.9%، ثم عدّلته إلى 2.7% ثم 2.6%.

وباستخدام طريقة الحساب نفسها كالاقتصادات الأخرى المتطورة والتي تقارن ببساطة بالفصل السابق، جرى أيضا خفض النمو الفصلي إلى 0,6% مقابل 0,7% كما اعلن في البداية.

ومع ذلك، فإن هذه التعديلات ليس لها أي تأثير على نمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2022 بأكمله والذي يبقى عند 2.1%، وهو معدل نمو بطيء مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ سنة 1984 بـ 5.9%.

وفي العام 2021، شهدت الولايات المتحدة أكبر تراجع لاجمالي الناتج المحلي منذ عام 1946 (-3,5 %) وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19.

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