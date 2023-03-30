  • Alwasat News
Atwasat

ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب نقص اليد العاملة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 01:10 صباحا
ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب نقص اليد العاملة
مصنع سيارات مرسيدس في ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

فتحت ألمانيا أبوابها للأجانب بسبب النقص في الأيدي العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا، وبالتالي فإنّ برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.

وسلّط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على هذا التوجه المتنامي في ألمانيا، حيث قدمت حكومة أولاف شولتس مشروع قانون اليوم الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد وصوله من جزيرة لاريونيون الفرنسية، التحق ستيفن مايو(23 عامًا) بمصنع «أرسيلورميتال» في مدينة أيزنهوتنشتات بألمانيا لتلقي تدريب مهني في مجموعة الفولاذ العملاقة. وهذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات تضررًا بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة.

نظام النقاط بديل عقد عمل في ألمانيا
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبًا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يجري استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس قدرات المرشحين على الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حاليًا في كندا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قِبل النواب «سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارىء لسنوات».

وأكدت أن النظام الجديد «سيزيل العقبات البيروقراطية» و«يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء» في العمل.

مليونا وظيفة شاغرة في ألمانيا
بالنسبة لستيفن، كان الراتب الأعلى والمستقبل المهني وراء قراره مغادرة جزيرته إلى هذه المدينة القريبة من الحدود مع بولندا عند التخوم الشرقية لألمانيا.

وأثار هذا القرار ارتياحًا للمجموعة العملاقة التي أدرك مديرها في ألمانيا راينر بلاشيك أن جذب متدربين شباب مثله يزداد صعوبة. وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

وأكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير. حيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرًا.

نقص يجب تعويضه
ومطلع مارس حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط لن يكون كافيًا لتعويض النقص، حيث يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.

وبُنيت مدينة أيزنهوتنشتات الجديدة «مدينة مصانع الحديد» في الخمسينات في ألمانيا الشرقية الشيوعية. وتوظف ارسيلورميتال 2700 شخص وتستقبل سنويًا خمسين متدربًا جديدًا مثل ستيفن مايو.

وصرح لوكالة «فرانس برس» في المصنع «من أجل مستقبلي المهني يجب أن أبقى هنا»، وإن كان يفتقد لبلده. وقال وزير العمل هوبرتوس هيل خلال زيارة قام بها أخيرًا للمصنع حيث التقى متدربين إن التدريب المناسب مهم لاستبقاء الشباب. لكن من الصعب بشكل خاص إيجاد مرشحين في شرق ألمانيا بسبب الدخل المنخفض مقارنة بالغرب والسمعة غير المضيافة.

ذكر أكيم ديركس نائب مدير غرف التجارة الألمانية «DIHK» مطلع العام أن النقص قد يعيق تحقيق الأهداف الانتقالية المهمة في ألمانيا نحو السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة.

إلغاء بعض الوظائف واستحداث وظائف جديدة
على سبيل المثال، تخطط مجموعة أرسيلورميتال للاستعاضة عن أحد الأفران الذي يعمل بالوقود الأحفوري بوحدة هيدروجين وكهرباء جديدة بحلول نهاية عام 2026. سيؤدي التحول إلى عمليات إنتاج أكثر مراعاة للبيئة إلى إلغاء بعض الوظائف، ولكنه سيستحدث وظائف جديدة وبالتالي فرص عمل جديدة.

يقول بلاشيك «نحن أمام تحول تقني كبير... إذا أردنا تحويل منشآتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، علينا أن نبدأ بتغيير أسلوب التدريب اعتبارًا من الآن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
القضاء الأميركي يتهم مؤسس «إف تي إكس» برشوة مسؤولين صينيين
القضاء الأميركي يتهم مؤسس «إف تي إكس» برشوة مسؤولين صينيين
«يو بي إس» يستعين بمديره السابق لقيادة الاندماج مع «كريدي سويس»
«يو بي إس» يستعين بمديره السابق لقيادة الاندماج مع «كريدي سويس»
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني سنويا
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
المزيد
ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب نقص اليد العاملة
ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب نقص اليد العاملة...
«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان العراق
«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان ......
البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي
البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي...
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني سنويا
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه ......
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»...
المزيد