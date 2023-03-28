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الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 07:34 مساء
الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
سيارات تعمل بالشحن الكهربائي. (الإنترنت)
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منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية، الثلاثاء، على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارًا من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.

وكان التصويت شكليًا بعدما أيّد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الاتفاق التاريخي. وافقت غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر الثلاثاء خلال اجتماع في بروكسل، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة. وامتنعت كلّ من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت، حسب «فرانس برس».

 التحول إلى اقتصاد «محايد مناخيا»
والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035 يكتسب أهمية كبرى على صعيد خطة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد «محايد مناخيا» بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

-  اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035
-  «البرلمان الأوروبي» يوافق على حظر السيارات العاملة بالوقود بحلول 2035

لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعدما أقر وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي. وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود التركيبي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.

ولا تزال أنواع الوقود التركيبي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

المحركات العاملة باحتراق الوقود
والتقنية غير مثبتة، لكن المصنّعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود. ويعتقد مراقبون أن حسابات سياسية محلية تقف وراء تحرك ألمانيا الأولي لعرقلة الصفقة، والذي أثار استياء بعض شركاء برلين الأوروبيين.

ويقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس، ائتلافا حكوميا مع حزبي الخضر والليبراليين المدافعين عن الخطوة. والسبت، أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا التوصّل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف حول مشروع حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارًا من 2035.

وكتب مسؤول المشاريع المناخية في المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس على «تويتر» الثلاثاء «مع التصويت النهائي لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو التنقل بصفر انبعاثات».

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