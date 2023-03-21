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يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 05:18 مساء
يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (أ ف ب)
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اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن وضع القطاع المصرفي الأميركي «يستقر» بعد إفلاس مصرف «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» الذي زعزع القطاع على المستوى العالمي.

وقام العديد من زبائن البنوك ذات الأحجام المماثلة بسحب أموالهم وإيداعها في مؤسسات أكبر مثل جي بي مورغان أو بنك أوف أميركا، وهي أكبر من أن تتجاهل الحكومة إنقاذها في حال مواجهة انهيار، بحسب «فرانس برس».

بحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة جو بايدن أمام مجموعة من المصرفيين خلال المنتدى السنوي لرابطة المصرفيين الأميركيين في واشنطن الثلاثاء، تقول يلين إن «الوضع يستقر. والنظام المصرفي الأميركي لا يزال متينًا».

 تصفية بنك «سيلفرغيت» بسبب السحوبات
وتؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) لإقراض المال للمصارف منذ أسبوع، هدفها تجنب وقوع أزمة ولكي تتمكن المصارف «من العمل كما هو مرتقب لضخ سيولة في النظام المصرفي» كما أن «السحوبات من المصارف الإقليمية استقرت».

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وتسببت موجة سحوبات كبرى قبل أسبوعين تقريبًا في تصفية بنك سيلفرغيت وهو بنك إقليمي صغير أصبح الوجهة المفضلة لأوساط العملات المشفرة ثم بنك سيليكون فالي الذي سيطرت عليه وكالة ضمان الودائع. وأغلق سيغنتشر بنك، المصنف 21 في البلاد.

وكانت السلطات الأميركية أعلنت عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات في ما يتعلق بمتانة النظام المصرفي الأميركي ووعدت خصوصًا بأن زبائن بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك سيتمكنون من سحب جميع ودائعهم.

خفض المخاطر.. تحرك سريع لتفادي اتساع الضرر
ستقول يلين أيضًا في خطابها «كان تدخلنا ضروريا لحماية كل النظام المصرفي الأميركي. ويمكن اتخاذ تحركات مماثلة في حال تعرضت مؤسسات صغيرة لموجة سحب تشكل خطر عدوى».

من جهته، أكد رئيس رابطة المصرفيين الأميركيين روب نيكولز أن القطاع المصرفي يبقى قويًا في الوقت الراهن رغم الأحداث الأخيرة. وقال إن «القطاع المصرفي عمومًا يبقى قويًا وصلبًا ويتمتع برأس مال متين وسيولة ويخدم الزبائن والمجتمعات بشكل جيد جدًا»، لافتًا إلى أن السلطات قامت بتحرك سريع لتفادي اتساع الضرر.

بنك فيرست ريباليك على المحك خصوصًا فقد تدهورت هذا الأسبوع القيمة السوقية لهذا المصرف الذي يخدم العملاء ذوي الملاءة المالية العالية بشكل أساسي، بنسبة 80% وسط مخاوف من عدوى الانهيار. ويحتل البنك المرتبة 14 بين أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول.

حماية الودائع من قبل الهيئة الناظمة للمصارف
حاليا في الولايات المتحدة، تجري حماية الودائع من قبل الهيئة الناظمة للمصارف، المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC)، حتى مبلغ 250 ألف دولار. 

وطلب ائتلاف يضم بنوكا أميركية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي، على ما قالت وكالة بلومبرغ السبت.

وقال «ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أميركا» (MBCA) في رسالة إلى السلطات، وفق تقرير الوكالة، إن ذلك الإجراء من شأنه أن «يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجمًا، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك».

وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن من جهته الخميس أنه أقرض حوالي 12 مليار دولار للبنوك الأميركية خلال أيام، في إطار اجراءات اتخذها في 12 مارس تهدف إلى السماح لها بتلبية سحوبات زبائنها.

وقام أيضًا عبر برنامجه المعتاد للقروض قصيرة المدى بإقراض 152 مليار دولار للمصارف خلال الأسبوع الماضي مقابل بالكاد خمسة مليارات في الأسبوع الذي سبقه و142.8 مليار دولار لكيانين أسستهما هيئات ناظمة أميركية ليخلفا بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك.

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