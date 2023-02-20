تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% في 2022 متأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، الإثنين، إن الاقتصاد الروسي انكمش 2.1% العام الماضي مقارنة بتسجيل نمو 5.6 على أساس سنوي في عام 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

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وجاء التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الروسي الذي نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية «روستات» لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنت في أعقاب بدء الصراع، بحسب «رويترز».

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر من 12% العام الماضي، ما يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.