الشرطة النيجيرية: اعتبار المحتجين المهاجمين للبنوك لصوصا مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة النيجيرية الجمعة، إن بعض المواطنين المحبطين من نقص السيولة في البلاد هاجموا بنوكا، وخربوا آلات صرف النقود، محذرة من أنها ستتعامل معهم على أنهم لصوص مسلحون.

وتصاعد الإحباط في أكثر دول أفريقيا سكانا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري هذا الأسبوع، بسبب خطة البنك المركزي لتغيير الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة، ما تسبب في نقص السيولة وتعطيل التجارة، وفق وكالة «رويترز».

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أظهر التلفزيون المحلي قيام عملاء غاضبين في لاجوس وولايات أخرى في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بمهاجمة بنوك وإحراق إطارات في الشوارع احتجاجا على عدم الحصول على أموالهم.

«ليس احتجاجا سلميا»

وقال الناطق الرسمي باسم قوة الشرطة النيجيرية، إن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى رد فعل قوي من الشرطة، مضيفا «دعونا نقول مباشرة إنه ليس احتجاجا سلميا عندما تخرج وتهاجم أجهزة الصرف الآلي أو تهاجم البنوك أو أي مؤسسة مالية.. إنها سرقة وسنتعامل معك على أنك لص مسلح».

ودافع الرئيس النيجيري محمد بخاري، الخميس، عن خطة الاستبدال النقدي ولكنه أجاز للبنك المركزي تمديد الموعد النهائي لتسليم الأوراق النقدية القديمة لمدة 60 يوما أخرى.