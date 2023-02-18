  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة النيجيرية: اعتبار المحتجين المهاجمين للبنوك لصوصا مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 01:05 مساء
الشرطة النيجيرية: اعتبار المحتجين المهاجمين للبنوك لصوصا مسلحين
شخص يحمل ورقة نقدية جديدة من فئة النيرة النيجيرية في أبوجا، 15 ديسمبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

قالت الشرطة النيجيرية الجمعة، إن بعض المواطنين المحبطين من نقص السيولة في البلاد هاجموا بنوكا، وخربوا آلات صرف النقود، محذرة من أنها ستتعامل معهم على أنهم لصوص مسلحون.

وتصاعد الإحباط في أكثر دول أفريقيا سكانا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري هذا الأسبوع، بسبب خطة البنك المركزي لتغيير الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة، ما تسبب في نقص السيولة وتعطيل التجارة، وفق وكالة «رويترز».

- الغضب من نقص المواد الأساسية يطغى على الانتخابات في شمال نيجيريا

أظهر التلفزيون المحلي قيام عملاء غاضبين في لاجوس وولايات أخرى في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بمهاجمة بنوك وإحراق إطارات في الشوارع احتجاجا على عدم الحصول على أموالهم.

«ليس احتجاجا سلميا»
وقال الناطق الرسمي باسم قوة الشرطة النيجيرية، إن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى رد فعل قوي من الشرطة، مضيفا «دعونا نقول مباشرة إنه ليس احتجاجا سلميا عندما تخرج وتهاجم أجهزة الصرف الآلي أو تهاجم البنوك أو أي مؤسسة مالية.. إنها سرقة وسنتعامل معك على أنك لص مسلح».

ودافع الرئيس النيجيري محمد بخاري، الخميس، عن خطة الاستبدال النقدي ولكنه أجاز للبنك المركزي تمديد الموعد النهائي لتسليم الأوراق النقدية القديمة لمدة 60 يوما أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول ...
احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق

احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟

مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفط يتجه لتحقيق خسائر أسبوعية بـ4% وسط مخاوف من تراجع الطلب
النفط يتجه لتحقيق خسائر أسبوعية بـ4% وسط مخاوف من تراجع الطلب
تعطّل حركة الطيران في ثمانية مطارات ألمانية وسط إضراب موظفيها
تعطّل حركة الطيران في ثمانية مطارات ألمانية وسط إضراب موظفيها
بوتين يتهم الدول الغربية بعرقلة تطوير «غازبروم»
بوتين يتهم الدول الغربية بعرقلة تطوير «غازبروم»
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025
بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا
«إيرباص» والخطوط القطرية ينهيان خلافهما رسميا...
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة...
المزيد
الشرطة النيجيرية: اعتبار المحتجين المهاجمين للبنوك لصوصا مسلحين
الشرطة النيجيرية: اعتبار المحتجين المهاجمين للبنوك لصوصا ......
روسيا تطلب من مجلس الأمن تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم
روسيا تطلب من مجلس الأمن تحقيقا مستقلا في تفجير خط أنابيب ......
رفض قانون التقاعد في فرنسا يوحد اليمين واليسار
رفض قانون التقاعد في فرنسا يوحد اليمين واليسار...
بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025
بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025...
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا...
المزيد