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مديرة صندوق النقد: مبررات وجيهة لتفاؤل الأسواق المالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 04:24 مساء
مديرة صندوق النقد: مبررات وجيهة لتفاؤل الأسواق المالية
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا، وعزَت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأميركي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين.

وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورجيفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها «أقل سوءًا، ليست جيدة» حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم. «حسب وكالة رويترز»

مرونة سوق العمل في أميركا وأوروبا
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين و«نتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية وانحسار التضخم، على الرغم من عدم حسم المعركة بعد».

وعند سؤالها إذا ما كانت سيكون هناك مزيد من إجراءات التشديد النقدي، قالت جورجيفا إن الصندوق يتوقع وجود تشديد نقدي هذا العام ولكنه لا يتوقع استمراره «حتى مُضي فترة كبيرة» من 2024. وأشادت جورجيفا بدول الخليج العربي المنتجة للنفط والغاز لسعيها «الحثيث» في تنفيذ إصلاحات مالية، من بينها تنويع مصادر الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات قمة المناخ «كوب28» في نوفمبر. وأثار تعيين المبعوث الإماراتي للمناخ، وهو أيضا رئيس شركة النفط الحكومية، رئيسًا ل«كوب28» مخاوف لدى نشطاء البيئة من أن تسيطر الشركات الكبيرة على رد الفعل العالمي على أزمة التغير المناخي. 

وقالت جورجيفا ردًا على سؤال حول تلك الانتقادات «نركز على ما ينبغي فعله وكيف يمكننا تحقيقه معا». وأضافت «نتحدث عن منهج شامل لمكافحة أزمة المناخ. وشامل تعني مشاركة الجميع».

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