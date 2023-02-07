السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات لوزارة الاستثمار السعودية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 10.7% في الربع الثالث من 2022 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقًا لبيان عن وزارة الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 7.2 مليار ريال بما يعادل 1.9 مليار دولار بالربع الثالث للعام 2022، مقارنةب تسجيلها حوالي 6.5 مليار ريال للربع الثالث من العام 2021، بحسب «رويترز».

وصرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق، بأن السعودية تعتزم إصدار قانون جديد للاستثمار خلال العام 2023، وأضاف أن السعودية تتبنى استراتيجية وطنية للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 100 مليار دولار سنويا بإطار خطة 2030.

1.276 ترخيص استثماري في الربع الرابع للعام 2022

وبحسب نشرة وزارة الاستثمار سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الرابع للعام 2022 حوالي 1.276 ترخيصًا استثماريًا، وشهدت نموًا بنسبة 30.7% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر»، في حين سجل معدل نمو التراخيص الاستثمارية ارتفاعًا بمقدار 53.9% لكامل العام 2022، مقارنة بالعام السابق

ووفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة العام للإحصاء حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي؛ نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 6.1% في حين سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 1.8%.

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وتشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق 2021، الذي يعود إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، ونمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 2.2%

نمو بنسبة 3.7% في عدد التراخيص الصناعية الجديدة

وحقق عدد التراخيص الصناعية الجديدة نموًا بنسبة 3.7% في الربع الثالث للعام 2022 على أساس سنوي، يُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً

وسجل معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام 2022 نموًا 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.6%. تليها أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.0%.

وقدرت الإيرادات الحكومية بحوالي 283.7 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022 مرتفعة بنسبة 5.4% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية حوالي 1.234 مليار ريال للعام 2022، مرتفعة.