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«بوينغ» تفوز بعقد لتزويد صواريخ باليستية أميركية بأنظمة توجيه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 10:24 صباحا
«بوينغ» تفوز بعقد لتزويد صواريخ باليستية أميركية بأنظمة توجيه
صاروخ «مينوتمان 3» الأميركي البالستي العابر للقارات بعيد إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» الجوية في كاليفورينا، 5 فبراير 2020. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أن مجموعة «بوينغ» فازت بعقد قيمته 1.6 مليار دولار مع واشنطن لتزويد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «مينيوتمان 3» بأنظمة توجيه. 

وقالت الوزارة التي تنشر العقود الممنوحة لمختلف الموردين يوميا، إن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي ستسلمها «بوينغ»، لكنه ينص على استمراره حتى الأول من فبراير 2039. وأوضحت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أنه «سيجرى العمل في قاعدة إير فورس وان في هيل بولاية يوتا».

ما هي صواريخ «مينيوتمان 3»؟
و«مينيوتمان 3» الموضوع في الخدمة منذ خمسين عاما هو صاروخ مزود برأس حربي يمكن تزويده في زمن الحرب بقنبلة نووية. وأجرى «بنتاغون» في السابع من سبتمبر اختبارا روتينيا للصاروخ، لكنه أعلن عن العملية مسبقًا لتجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا في خضم الصراع مع أوكرانيا. 

وأطلق الصاروخ غير المزود بقنابل من قاعدة «فاندنبرغ» الجوية في كاليفورنيا وقطع 6760 كيلومترا فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من أرخبيل كواجالين الصغير في جزر مارشال. 

وهو الصاروخ الباليستي العابر للقارات الوحيد الذي يُطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة. وهو موجود في منصات إطلاق موزعة على ثلاث قواعد أميركية في ولايات وايومينغ وداكوتا الشمالية ومونتانا (شمال الولايات المتحدة).

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