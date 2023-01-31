عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 137% ويبلغ 109.54 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 137% على أساس سنوي إلى 109.54 مليار دولار في عام 2022 وفقا لنظام التجارة العام فيما زاد العجز في ديسمبر 42% عن العام السابق.

وذكرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في 2022 بواقع 12.9 بالمئة إلى 254.1 مليار دولار بينما قفزت الواردات 34 بالمئة إلى 363.7 مليار دولار، بحسب «رويترز».

ارتفاع الصادرات في ديسمبر

وأضافت أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر بثلاثة بالمئة والواردات 12.2% عن العام السابق، ووصل العجز إلى 9.7 مليار دولار.

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وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تهدف تركيا إلى تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم من صعوبة تحقيق هذا الهدف.