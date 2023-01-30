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تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 02:45 مساء
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
عملات نقدية من فئة الليرة التركية. (الإنترنت)
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انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم قرب أدنى مستوى على الإطلاق، قبل أن تعوض جزءا طفيفا من خسائرها.

وبلغ سعر صرف الدولار 18.88 ليرة، قبل أن يتراجع إلى 18.82 ليرة، وفق موقع «إنفستنج» الاقتصادي.

وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم عن مركز الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية التركية، وهو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

وزاد مؤشر الثقة الاقتصادية التركية خلال يناير إلى مستويات 99.3 نقطة مقابل 97.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي 2022، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء التركي اليوم الإثنين. وتعد المستويات الحالية خلال يناير 2023 هي الأعلى لمؤشر الثقة الاقتصادية التركية في نحو العام، حيث سجل في يناير 2022 مستويات 100.8 نقطة.

وزير الخزانة: الاقتصاد التركي يمر بتحول هيكلي
ودافع وزير المالية التركية نور الدين نبطي في عدد من التغريدات على صفحته الرسمية على موقع تويتر، الأحد، عن نموذج الرئيس أردوغان الاقتصادي الذي يهدف إلى معدلات فائدة منخفضة.

وقال وزير المالية التركي إن الاقتصاد التركي يمر بتحول هيكلي، وأضاف إن معظم الدخل القومي يُنفق الآن على الاستثمار، وليس لتسديد فائدة القروض.

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