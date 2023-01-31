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الكويت تتوقع اتساع العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 03:15 مساء
الكويت تتوقع اتساع العجز في ميزانية السنة المالية الجديدة
جلسة لمجلس الأمة الكويتي في 5 يناير 2021. (أ ف ب)
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قدّمت وزارة المالية الكويتية/ الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023- 2024، وتضمن عجزا بخمسة مليارات دينار كويتي، أي أكثر من 16 مليار دولار، مقارنة بـ10.3 مليار دولار في السنة التي سبقت.

وتوقعت وزارة المالية في بيان، أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19.452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26.278 مليار دينار، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب المشروع الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، فإن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل إلى 17.168 مليار دولار، بانخفاض 19.5% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.

أزمة سياسية متصاعدة
وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارًا، فيما تنتج الكويت 2.6 مليون برميل نفط يوميا.

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها، في خطوة تأتي في إطار أزمة سياسية متصاعدة مع مجلس الأمة. وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي.

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كما أنّها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية، خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وتشهد الدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

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