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فرنسا تدعو لدعم رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 10:27 صباحا
فرنسا تدعو لدعم رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير. (الإنترنت)
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دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في أبوظبي، الدول المشاركة في محادثات المناخ إلى دعم رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الدولة الخليجية النفطية نهاية العام الجاري.

وتعرض قرار تعيين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، الذي يتولى كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية «أدنوك»، لقيادة المحادثات، لانتقادات نشطاء. والجابر، وهو مبعوث الإمارات حول التغير المناخي، أحد المخضرمين في اجتماعات المناخ ويرأس شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة. ورحب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، بتعيينه لقيادة مؤتمر المناخ، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال لومير في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية على هامش اجتماع لمستثمرين من الإمارات وفرنسا، إن الدول التي ستجتمع في دبي في نوفمبر وديسمبر بحاجة إلى التركيز على «قرارات ملموسة»، مضيفًا أن «التحدي الوحيد هو المناخ». وتابع: «لا تسيئوا فهم تحدي (كوب 28)»، معتبرا أن «التحدي الذي يواجه (كوب 28) ليس في من هو المسؤول عن مؤتمر الأطراف. بل التحدي الرئيسي لمؤتمر (كوب 28) هو النتائج والقرارات الملموسة».

كما أكّد الوزير الذي زار كذلك السعودية وقطر أنّ «كل المحادثات التي أجريتها هنا مع الرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك) وأعضاء حكومة الإمارات تثبت لي أنهم يريدون حقا التوصل إلى نتيجة نهائية ستكون إيجابية للغاية وقوية»، واعتبر أنه على جميع المشاركين في المؤتمر «أن يفعلوا الشيء نفسه وهو محاولة دعم جهود رئاسة (كوب 28)، بحيث يكون الفائز الوحيد في نهاية المؤتمر هو كوكبنا».

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مخرجات مؤتمر المناخ في مصر
واختتم مؤتمر الأطراف الأخير الذي عقد في مصر في نوفمبر باتفاق تاريخي لإنشاء صندوق خسائر وأضرار لتغطية التكاليف التي تواجهها البلدان النامية جراء الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ والآثار البطيئة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. لكن المراقبين غادروا محبطين بسبب «التقدم الضئيل» على صعيد الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري، وفق «الوكالة الفرنسية».

الإثنين، أكد الجابر أن مكافحة الاحتباس الحراري ينبغي ألا تكون على حساب النمو الاقتصادي، وقال في حفل تخرج الدفعة الأولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «نحتاج إلى كبح الارتفاع العالمي في الحرارة عند 1.5 درجة دون إبطاء النمو الاقتصادي».

وتابع: «نحن بحاجة إلى قيادة تحول شامل للطاقة لا يترك أحدا وراء الركب، خاصة في جنوب الكرة الأرضية. نحن بحاجة إلى جعل كوكبنا أكثر ثراء وعافية في آن واحد»، مضيفا أن «(كوب 28) يأتي في لحظة محورية».

وتقول الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إن الخام لا يزال ضروريا للاقتصاد العالمي ولتمويل عملية تحول الطاقة. لكن رغم ذلك، تعمل على تطوير عملية احتجاز الكربون أي إزالة ثاني أكسيد الكربون عند حرق الوقود. كما أنها تنفق المليارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول العام 2050 ، وتستهدف صافي انبعاثات الكربون المحلية بحلول ذلك العام.

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