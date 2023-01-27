  • Alwasat News
Atwasat

لندن تعرض خطتها للنمو وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 05:00 مساء
لندن تعرض خطتها للنمو وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في لندن، 25 أكتوبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

عرض وزير المالية البريطاني الجمعة خطة لنمو اقتصاد المملكة المتحدة متعهدا الاستفادة من فرص ما بعد بريكست وإبقاء الأولوية لمكافحة التضخم رغم الدعوات للقيام باقتطاعات ضريبية، وفق وكالة «فرانس برس». جاء عرض الوزير جيريمي هانت لخطة الحكومة المحافظة في حي المال بمدينة لندن، عقب انتقادات من أوساط قطاع الأعمال، مؤكدا أن البلد ليس بصدد التراجع.

وقال هانت إن «الاعتقاد بأن بريطانيا تتجه نحو التراجع كان خاطئا في الماضي، وهو خاطئ اليوم.. بعض ذلك التشاؤم يستند إلى إحصاءات لا تعكس الصورة كاملة». لكن بنك إنجلترا (البنك المركزي) ومكتب الحكومة المكلف المراقبة المالية يعتقدان أن الاقتصاد دخل فعلا مرحلة الركود بسبب تداعيات تضخم أسعار المواد الاستهلاكية.

وشرح وزير المالية كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من «حريات» توفرت لها نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قبل عامين، إثر استفتاء لصالح الانفصال عن التكتل في 2016.

وقال «مثل كل دولة في مجموعة السبع، فإن نمونا كان أبطأ في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية مقارنة بالسنوات التي تلتها. لكن منذ 2010 سجلت المملكة المتحدة نموا بوتيرة أسرع مقارنة بفرنسا واليابان وإيطاليا». أضاف «منذ الاستفتاء على بريكست سجلنا نموا بنفس النسبة مثل ألمانيا».

وتابع الوزير البريطاني «إذا نظرنا أبعد من ذلك يصبح الاعتقاد بأن بريطانيا تتجه نحو تراجع أكثر ضعفا. المملكة المتحدة مهيأة للعب دور ريادي في أوروبا وفي أنحاء العالم في قطاعات النمو التي ستطبع هذا القرن».

سيشرف هانت أيضا على استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانتاجية الضعيفة وتركز على قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا الرقمية والصناعات الخضراء (المراعية للبيئة) وعلوم الحياة والقطاعات التصنيعية والابتكارية المتقدمة. ورأى أن من الضروري النظر أبعد من التداعيات على الأنشطة التجارية في "المدى القريب» من جراء بريكست، مثل التأخر على الحدود والإجراءات الروتينية ونقص الموظفين.

وأشار إلى «التغيير الكبير في علاقاتنا التجارية مع أقرب جيراننا، وذلك بالطبع سيحتاج إلى تكييف وبالطبع هناك بعض العرقلة على المدى القريب». أضاف «لكنني أعتقد أن من الخطأ تمامًا التركيز فقط على ذلك من دون النظر إلى الفرص».

تراجع التضخم في بريطانيا
ورفض هانت الدعوات المطالبة باقتطاعات ضريبية من نوابه معتبرا أن التصدي للتضخم المتفشي سيزيد الأموال في جيوب البريطانيين. وقال أمام الحشد من رجال الأعمال إن «أفضل اقتطاع ضريبي حاليا هو خفض التضخم».

يريد رئيس الوزراء ريشي سوناك خفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في 40 عاما عند 10.5%، بمقدار النصف هذا العام. وهو معدل بدأ يتراجع بعد تجاوزه 11% مع زيادة بنك إنجلترا معدلات الفائدة.

وأطيح برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي بعد أن أثار مشروع موازنتها القائم على اقتطاعات ضريبية فوضى في أسواق المال، وأدى إلى انهيار الجنيه واستدعى تدخلا عاجلا من بنك إنجلترا لإرساء الاستقرار المالي. وقال هانت اليوم الجمعة إن إدارة سوناك عرضت خطة جديدة من أجل «ازدهار طويل الأمد».

وأضاف «خطتنا للنمو تقوم على الحريات التي يوفرها بريكست. إنها خطة لزيادة الإنتاجية. ... إنها خطة تتمثل باستخدام عائدات النمو لدعم خدماتنا العامة في الداخل، لدعم الأنشطة التجارية في الاقتصاد الجديد المتدني الكربون ولدعم الديمقراطية في الخارج». وقال إن ذلك هو «المسار الصائب لبلدنا وللدور الذي نتطلع لأدائه في العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر
كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ......
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
المزيد
الاقتصاد الإسباني صامد في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور
الاقتصاد الإسباني صامد في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور...
لندن تعرض خطتها للنمو وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد
لندن تعرض خطتها للنمو وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد...
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان...
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال...
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل...
المزيد