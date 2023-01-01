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وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 04:59 مساء
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر. (الإنترنت)
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 توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى سبعة في المئة وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع جريدة «بيلد» منشور الأحد «ظل المستوى المستهدف للتضخم عند اثنين في بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية»، بحسب «رويترز».

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر  إلى 11.3% من 11.6% في الشهر السابق.

 أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقًا.  وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها جريدة كرواتية، إن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل، بحسب «سكاي نيوز».

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وكان المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ شهر يوليو، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته المقبلة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.

الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا
ونقلت جريدة «يوتارني لست» الكرواتية عن لاغارد، السبت، قولها إن المركزي الأوروبي يعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مضيفة أنه  لا يجب أن يسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي.

ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن «يتخذ الإجراءات الضرورية» لخفض التضخم إلى اثنين في المئة من معدله الحالي الذي يقترب من 10%. وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.

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