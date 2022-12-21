تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20,1% بين شهري أغسطس ونوفمبر، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة، وهو ما يزيد على هدفه البالغ 15%.

وفي مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من أغسطس 2022 و31 مارس 2023، وحددت دول الاتحاد هدف التخفيض عند 15% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، من خلال «تدابير الخفض الطوعي»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم تقدم «يوروستات» تحليلًا لأسباب هذا الانخفاض الذي يمكن تفسيره جزئيًا بالطقس المعتدل خلال الخريف في أوروبا، وكذلك بالجهود الإضافية التي يبذلها المستهلكون أو حتى بانخفاض الإنتاج في بعض الصناعات.

وفي 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، انخفض الاستهلاك أكثر من الهدف المحدد، وتراجع أحيانًا بشكل كبير جدًا، وقد سجلت فنلندا انخفاضًا في استهلاك الغاز بنسبة 52,7%، وخفّضت لاتفيا 43,2% وليتوانيا بنسبة 41,6%، مقابل زيادة في استهلاك مالطا وسلوفاكيا بنسبة 7,7% و2,6% على الترتيب.