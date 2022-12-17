توقيف حسابات صحفيين أميركيين يعيد الحديث عن مساحة الحريات لدى إيلون ماسك و«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

سبب الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك المالك الجديد لموقع «تويتر»، عاصفة انتقادات بتعليقه حسابات عدد من الصحفيين الأميركيين، بينما يواجه ماسك تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

ونددت الأمم المتحدة بشدة بالقرار معتبرة أنه يمثّل سابقة خطيرة.

الأمم المتحدة: القرار سابقة خطيرة

وقال ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس: «نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر. يجب عدم إسكات اصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية (...) إن القرار يمثّل سابقة خطيرة في وقت يواجه الصحفيون في كل أنحاء العالم رقابة وتهديدات جسدية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة»، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية.

وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمرا وهناك عقوبات قريبا».

ألمانيا: حرية الصحافة لا تعمل حسب الأهواء

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة أمس الجمعة إن «حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء، ولهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر».

وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو، إنه «صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة»، مؤكدا أن"حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية، وأن المساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان «كفى تعسف المنصات، يجب أن تصبح إدارة هذه المنصات ديمقراطية قبل أن تخضع الديموقراطيات بالكامل لأهوائها».

وعلقت حسابات نحو 10 صحفيين أميركيين على تويتر بينهم عاملون في وسائل إعلام من بينها سي ان ان (دوني أوسوليفان) ونيويورك تايمز (راين ماك) وواشنطن بوست (درو هارويل) وكذلك صحافيين مستقلين.

ماسك يرفض الانتقاد؟

وكان بعضهم كتب تغريدات عن قرار اتخذه موقع تويتر الأربعاء الاماضي بتعليق حساب يرصد تلقائيًا رحلات إيلون ماسك على متن طائرته الخاصة.

ولم يذكر «تويتر» سبب أو مدة تعليق هذه الحسابات. غير أن مالك الشبكة الاجتماعية الذي أثار جدلا مرات عدة منذ شرائه الشبكة في أكتوبر الماضي أصدر بعض الإشارات في سلسلة تغريدات نُشرت ليل الخميس الجمعة.

وقال إيلون ماسك: «الحسابات المتورطة في نشر معطيات شخصية تعلّق موقتًا لمدة سبعة أيام"، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق (على الصحافيين) مثل غيرهم... لقد نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي وإحداثيات تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط خدمة تويتر».

غضب ماسك من النقاش حول تعليق الحسابات

وأضاف، في محادثة صوتية نُظمت على الهواء مباشرة على «تويتر» أن «الجميع سيعاملون على قدم المساواة»، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك امتيازات للصحفيين.

وبعد إعادة سؤاله حول الموضوع، غادر ماسك المناقشة، ثم انقطعت خدمة الدردشة الصوتية «تويتر سبايسس» على خلفية ما قال الموقع إنها «مشكلة فنية».

كما علق «تويتر» حساب منصة «ماستودون» المنافسة.

ودانت «سي إن إن» التعليق المتسرع وغير المبرر لحسابات عدد من المراسلين»، معتبرة أنه «أمر مزعج لكنه غير مفاجئ».

هل يقيد مالك «تويتر» الحريات؟

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق ماسك رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

وأعاد ماسك الذي يقول إنه مدافع متحمّس عن حرية التعبير الحسابات التي كانت محظورة سابقًا من الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

لكنه علق أيضًا حساب مغني الراب يي (كانييه ويست) بعد نشر عدة تغريدات اعتبرت معادية للسامية ورفض عودة حساب اليميني المتطرف أليكس جونز المروج لنظريات مؤامرة.