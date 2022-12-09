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«توتال إينرجيز» تنسحب من «نوفاتيك» الروسية للغاز وتخسر أصولا بـ3,7 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 11:21 صباحا
«توتال إينرجيز» تنسحب من «نوفاتيك» الروسية للغاز وتخسر أصولا بـ3,7 مليار دولار
شعار شركة «توتال إنرجي» الفرنسية في ضواحي باريس، في 28 مايو 2021. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «توتال إينرجيز» الفرنسية، الجمعة، انسحاب مديريها من شركة «نوفاتيك» الروسية العملاقة للغاز، والتوقف عن احتساب 19,4% من النتائج التي تمتلكها في «نوفاتيك»، متوقعةً في المقابل خسارة في الأصول تبلغ 3,7 مليار دولار في الفصل الرابع.

وأكدت شركة «توتال إينرجيز»، في بيان أنّ «مجلس إدارة توتال إينرجيز قرر سحب ممثلي الشركة من مجلس إدارة باو نوفاتيك بأثر فوري»، و«لن يتم دمج حصة 19,4% المملوكة من شركة توتال إينرجيز في نوفاتيك في حسابات الشركة بعد الآن»، وفق وكالة «فرانس برس».

 وتابعت أن هذا القرار يؤدي إلى «خسارة تبلغ نحو 3,7 مليارات دولار».

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