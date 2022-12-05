«الكرملين»: تحديد سقف لسعر النفط الروسي «لن يؤثر» على الهجوم في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، وحذرت من «زعزعة استقرار» سوق الطاقة العالمية.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الاقتصاد الروسي «يملك كل القدرات اللازمة» لتمويل الهجوم العسكري، مضيفا أن «تدابير كهذه لن تؤثر» عليه في إشارة إلى تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبت وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي للتأثير على عائدات موسكو، حسب «فرانس برس».

ويوم السبت، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بستين دولارا، بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبرا أنه ليس «قرارا جديا» بعدما اقترحت كييف سعرا أدنى بمرتين.

زيلينسكي: ليس «قرارا جديا»

وقال زيلينسكي حسب مكتب الرئاسة: «تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قرارا جديا، فهذا الأمر مريح تماما لموازنة الدولة الإرهابية». ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنا 65 دولارا، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرا محدودا على المدى القصير، وفق وكالة «فرانس برس».

ويهدف تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ، الإثنين، إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية.

تزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا. إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق