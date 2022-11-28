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رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 12:05 مساء
رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يتحدث في كلمة أمام حشد كبير تجمع في العاصمة مكسيكو سيتي، بمناسبة عامه الرابع في السلطة. (رويترز)
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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأحد، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، إن المكسيك ستعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام 2023 في غضون أيام قليلة، واقترح أن تكون هذه النسبة نحو 20%.

وأوضح أوبرادور، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، «في غضون أيام قليلة أخرى، سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.. أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة.. أريد أيضًا أن تكون نحو 20%».

الأولوية للفقراء لتخفيف التراجع في القوة الشرائية
وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر العام 2018، بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك، لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.

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ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ العام 2019، كان آخرها 22% في 2022.

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