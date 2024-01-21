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4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 09:50 صباحا
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها
تعرف على أسباب الهزة في مقود السيارة وطرق حلها (أرشيفية: الإنترنت)
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الهزة في مقود السيارة يمكن أن تكون تجربة غير مريحة ومزعجة في بعض الحالات، ويمكن أن تكون أيضا علامة على وجود مشكلة خطيرة في السيارة.

لذلك نقدم لك بعض الأسباب المحتملة لهزة في مقود السيارة وطرق حلها، حتى لا تزداد المشكلة، وتحتاج السيارة إلى إصلاحات أكثر.

عيوب تظليل النوافذ وكيفية التغلب عليها

هزة مقود السيارة
إذا كنت تقود سيارتك ولاحظت حدوث هزة متكررة في المقود أو الدريكسيون فهناك العديد من الأسباب وراء تلك المشكلة الشائعة، وهي:

مشاكل في الإطارات
- يمكن أن تسبب الإطارات غير المتوازنة أو غير المثبتة أو التالفة اهتزازًا في مقود السيارة.

- يمكن أن تتسبب أيضًا مشاكل مثل تلف الإطارات أو وجود بثور أو شقوق بها في اهتزاز المقود.

- من المفترض أن تدور إطاراتك الأربعة بالسرعة نفسها، وهو أمر ممكن من خلال الحفاظ على توازنها. مع ذلك، تصبح الإطارات غير متوازنة مع التغيرات الموسمية، وأنماط القيادة القاسية، وظروف الطريق السيئة، واختلافات التضخم، وأكثر من ذلك يمكن أن تؤثر الإطارات غير المتوازنة على نظام التعليق والمحور، ما يؤدي إلى اهتزاز عجلة القيادة.

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مشاكل في نظام التعليق
- نظام تعليق سيارتك عبارة عن شبكة من الأنظمة التي تربط سيارتك بإطاراتها، بما في ذلك ممتصات الصدمات، والملفات/النوابض، والمفاصل، والبطانات، والمزيد.

- يمكن أن يواجه أي من هذه المكونات مشكلة تؤدي إلى إعاقة التعامل مع سيارتك. كما كنت قد خمنت، يمكن أن تؤدي مشكلات نظام التعليق إلى الهزة في مقود السيارة.

- إذا استبعدت جميع المصادر المحتملة الأخرى لاهتزازات عجلة القيادة، فمن المحتمل أن يكون مصدرها مشاكل التعليق. ومن المحتمل أن يتطلب تحديد الطبيعة الدقيقة لهذه المشكلة إجراء فحص من ميكانيكي محترف.

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- يمكن أن تسبب مشاكل مثل تآكل محامل العجلات أو الوصلات الكروية أو قضبان التوجيه اهتزازا في مقود السيارة.

مشاكل في نظام التوجيه
- يمكن أن تسبب مشاكل مثل تلف علبة التروس أو عمود التوجيه أو أذرع التوجيه اهتزازًا في مقود السيارة.

مشاكل في الفرامل
- هل لاحظت أن عجلة القيادة تهتز عندما تبطئ سيارتك أو توقفها؟ قد يكون هذا علامة على دوارات الفرامل المشوهة.

- دوارات الفرامل هي السطح الأملس المسطح الذي تضغط عليه وسادات الفرامل لإبطاء حركتك أو إيقافها. يؤدي الاحتكاك بين وسادات ودوارات الفرامل إلى توليد حرارة، ما يجعل معدن دواراتك مرنا.

- مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى ثني الدوارات، خاصة دون الحفاظ على استبدال وسائد الفرامل بشكل منتظم.

- إذا لاحظت اهتزازًا في مقود السيارة على سرعة 100 فمن المهم أن تفحص السيارة على الفور. يمكن أن يؤدي إهمال هذه المشكلة إلى مشاكل أكثر خطورة في السيارة مثل فقدان السيطرة عليها.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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