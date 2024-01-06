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«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 06 يناير 2024, 01:17 مساء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
تعرف على مميزات وسعر «رينو توينغو» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
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تستهدف شركة «رينو» الفرنسية فئة السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة في السوق الأوروبية، لذا تطرح سيارة الجيل الرابع من «توينغو» التي تحمل روح النسخة الأصلية مع تعديلات أكثر حداثة.

سعر السيارة
وتتعهد «رينو» بألا يزيد سعر «توينغو» الجديدة، وهي سيارة مدينة، على 32 ألف دولار تقريبا، على أن تنطلق في الأسواق الأوروبية بحلول العام 2026، حسب موقع «كار سكوبس».

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تصميم السيارة
ويعتمد تصميم «توينغو» الجديدة بشكل كبير على التصميم الأصلي لعام 1992، ويحتفظ بكل البصمات التي أسهمت في شهرة السيارة مع هيكل أكبر قليلا، وأكثر ديناميكية هوائية، وخمسة أبواب بدلا من ثلاثة.

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كما من المرجح أن تأتي السيارة مع تصميم أكثر بساطة للإضاءة «إل إي دي»، مع الإضاءة شبه الدائرية نفسها في الجزء الخلفي.

السيارة من الداخل
فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، لم تُظهر «رينو» أي صور لها. ولكن انطلاقًا من الطرازات الأخرى، فمن المحتمل أن تتبنى «توينغو» مواد مستدامة في فرش المقاعد، مع تصميم بسيط للوحة القيادة، ما يعزز التطبيق العملي والتعبئة الذكية للنسخة الأصلية.

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وتعد سيارة الجيل الجديد من «رينو» واحدة من سبعة موديلات كهربائية جديدة سيجرى تطويرها وإنتاجها في السوق الأوروبية من قِبل وحدة «أمبير» المشكلة حديثا. وتعهدت «رينو» باستخدام أفضل كفاءة للبطارية، وألا يقل نطاقها عن 100 كم، مع تقليل الانبعاثات الكربونية 75% على الأقل في دورة حياة السيارة.

تعرف على مميزات وسعر «رينو توينغو» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على مميزات وسعر «رينو توينغو» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
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