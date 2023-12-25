دايهاتسو تعلّق إنتاجها في اليابان موقتا بعد فضيحة اختبارات مزوّرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية «دايهاتسو»، التابعة لشركة تويوتا الإثنين، وقف الإنتاج في جميع مصانعها في اليابان حتى نهاية يناير على الأقل، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزوّرة جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي.

وأجرت وزارة النقل اليابانية الخميس الماضي، عملية تفتيش في المقر الرئيسي لشركة دايهاتسو المتخصّصة في السيارات الصغيرة، التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، بعد تقرير مستقل سلّط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصة بها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسلّط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليات إنتاج دايهاتسو، حيث حدّد 174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989.

وفي المجموع، يؤثر تعليق الإنتاج على 64 طرازاً من المركبات، بما في ذلك المصنّعة لصالح شركات السيارات اليابانية تويوتا ومازدا وسوبارو.

عواقب وخيمة على مورّدي الشركة

وبينما أعلنت دايهاتسو وقف الإنتاج في مصانعها الأربعة في اليابان، سيترك ذلك عواقب وخيمة على مورّدي الشركة، إذ أفادت شركة الأبحاث «تيكوكو داتابانك»، بأنّ أكثر من 8100 شركة في اليابان تزوّد الشركة المصنّعة بالمنتجات أو الخدمات، وتدين لها دايهاتسو بما لا يقل عن 1% من مبيعاتها.

وتجري الشركة مفاوضات مع مورديها بهدف تعويضهم، بحسب ما نقلت وكالة «كيودو» عن مصادر.

وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1,7 مليون سيارة حول العالم في السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في نهاية مارس الماضي، نصفها تقريباً في اليابان.