كل ما تريد معرفته عن «مازدا سي إكس 80»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ترغب «مازدا» في الدخول بقوة إلى فئة السيارات الفاخرة، بعدما عززت المبيعات القوية لطرازيها «سي إكس 60» و«سي إكس 90» هوامش ربح شركة صناعة السيارات.

تصميم السيارة

وبعد هذه النجاحات، تستعد «مازدا» لتقديم سيارة كروس أوفر ثلاثية الصفوف تحمل اسم «سي إكس 80»، تستهدف عددًا من الأسواق خارج أميركا الشمالية، بما في ذلك أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب «كار سكوبس».

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و«سي إكس 80» هي نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من سيارة «بي إم دبليو إكس 3» المنافسة لسيارة «سي إكس 60»، التي تحل محل «سي إكس 8».

ولسوء الحظ، قررت «مازدا» تأجيل التحديثات على سيارة الكروس أوفر الفاخرة ذات الأداء العالي إلى أوائل العام المقبل، وينطبق الشيء نفسه على سيارة «سي إكس 70» الأوسع ذات المقاعد الخمسة.

ويشبه تصميم «سي إكس 80» إلى حد كبير سيارة «سي إكس 60» مع فروق ضئيلة، أهمها الأبواب الخلفية الأطول، والمضخ الخلفي بتصميم جديد، مع إضافات من الكروم كذلك.

ويعد تصميم «مازدا» للسيارات الأكبر حجما من التصميمات المميزة في الأسواق اليابانية، إذ تقدم تصميما داخليا فاخرا بأسعار معقولة إلى حد ما. وستأتي «سي إكس 80» مع تصميم مقصورة القيادة نفسها في سيارتي «سي إكس 60» و«سي إكس 90».

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المقصورة الداخلية

كما تأتي المقصورة الداخلية ذات المقاعد السبعة مجهزة بعدادات إلكترونية، وشاشة عرض معلومات 12.3 بوصة، وأنظمة اتصال لاسلكية بتطبيقات «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، وكاميرا مراقبة خارجية 360 درجة.

وجرى بناء «سي إكس 80» على منصة السيارة الكبيرة المنحازة للدفع الخلفي من «مازدا»، وستتمتع بسمات التعامل الديناميكي نفسها، بما في ذلك نظام التوجيه الموزون بشكل جيد، والتحكم الحركي في الوضعية، وغيرها من الإعدادات العالية الكفاءة.

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محرك السيارة

أما خيارات المحرك فتأتي «سي إكس 80» مع مجموعة متعددة، بينها محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر، ينتج 251 حصانا، أو محرك هجين سعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات ينتج 280 حصانا، أو محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 323 حصانا، و500 نيوتن متر من عزم الدوران. وتأتي الخيارات جميعها مع ناقل حركة أوتوماتيك بثماني سرعات.

مميزات جديدة لـ«مازدا سي إكس 80» تعرف عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)