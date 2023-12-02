«بورش» تطرح الجيل الثالث من «باناميرا» لعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «بورش» النقاب عن سيارة الجيل الثالث الجديدة كليا من «باناميرا»، مع تصميم داخلي وخارجي جديد، إلى جانب خيارات متعددة من المحرك تجمع بين المحرك الكهربائي والهجين.

تصميم السيارة

وبينما تحتفظ بالسمات الرئيسية للتصميم الخارجي للفئة الأخيرة، «باناميرا» الجديدة تعرض تغييرات ملحوظة في الخطوط الخارجية، وتصميم أمامي مميز، مع تحسين التقنيات المستخدمة من أجل تحسين الأداء وتجربة القيادة بشكل عام، حسب «كار سكوب».

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وتم تقديم الجيل الأول من «باناميرا» بالعام 2009، مع تقديم نسخة معدلة في العام 2013، وطرح الجيل الثاني بالعام 2016 ونسخة محدثة بالعام 2020.

تظهر أبرز التغييرات في «باناميرا» 2024 في الواجهة الأمامية مع شبكة أكبر، وتتميز مصابيح «LED Matrix» القياسية في الجزء الأمامي بشكل جديد مع الرفارف المنتفخة.

وفي حين أن المظهر العام لا يزال مألوفًا، إلا أن التحسينات الملحوظة تشمل تكاملًا أفضل للتصميم الجانبي مع الرفارف الأمامية، ودفيئة أكثر زاوية قليلاً، ونوافذ خلفية بدون إطار.

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ألوان السيارة

وتقدم «بورش» حزمة من الألوان الجديدة وتصميم الإطارات، بما في ذلك إطارات 21 بوصة التي تحمل روح «911 GT3». وفي الجزء الخلفي، تحافظ «باناميرا» على خط السقف المنزلق، وآلية الفتح على مرحلتين للجناح القابل للسحب.

ودفع الطلب على النماذج الكهربائية «بورش» إلى توسيع الخيارات المتاحة في فئة «باناميرا» الجديدة، مع أربعة خيارات من المحرك، تقدم جميعها أداء أعلى وأكثر قوة.

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محرك السيارة

وتأتي «باناميرا» 2024 فئة «Turbo E-Hybrid» مع محرك في 8 سعة 4.0 لتر موصول بمحرك كهربائي فردي، وناقل ثماني سعرات مزدوج، وبطارية سعة 25.9 كيلواط في الساعة. وينتج المحركان معا 670 حصانا، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم خلال ثلاث ثوان فقط.

الفئة الثانية تأتي مع محرك بقوة 729 حصانا. وتأتي الفئة الثالثة مع محرك تيربو سعة 2.9 لتر في6 ينتج 348 حصانا، و499 نيوتن متر من عزم الدوران. وتصل السيارة إلى سرعة 100كم خلال خمس ثوان، فيما تحقق الفئة الرابعة هذه السرعة خلال 4.7 ثانية.

تعرف على مميزات وألوان «بورش باناميرا» الجيل الثالث (أرشيفية: الإنترنت)