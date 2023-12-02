  • Alwasat News
Atwasat

«بورش» تطرح الجيل الثالث من «باناميرا» لعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 02 ديسمبر 2023, 09:22 صباحا
«بورش» تطرح الجيل الثالث من «باناميرا» لعام 2024
تعرف على مميزات وألوان «بورش باناميرا» الجيل الثالث (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «بورش» النقاب عن سيارة الجيل الثالث الجديدة كليا من «باناميرا»، مع تصميم داخلي وخارجي جديد، إلى جانب خيارات متعددة من المحرك تجمع بين المحرك الكهربائي والهجين.

تصميم السيارة
وبينما تحتفظ بالسمات الرئيسية للتصميم الخارجي للفئة الأخيرة، «باناميرا» الجديدة تعرض تغييرات ملحوظة في الخطوط الخارجية، وتصميم أمامي مميز، مع تحسين التقنيات المستخدمة من أجل تحسين الأداء وتجربة القيادة بشكل عام، حسب «كار سكوب».

«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل

وتم تقديم الجيل الأول من «باناميرا» بالعام 2009، مع تقديم نسخة معدلة في العام 2013، وطرح الجيل الثاني بالعام 2016 ونسخة محدثة بالعام 2020.

تظهر أبرز التغييرات في «باناميرا» 2024 في الواجهة الأمامية مع شبكة أكبر، وتتميز مصابيح «LED Matrix» القياسية في الجزء الأمامي بشكل جديد مع الرفارف المنتفخة.

وفي حين أن المظهر العام لا يزال مألوفًا، إلا أن التحسينات الملحوظة تشمل تكاملًا أفضل للتصميم الجانبي مع الرفارف الأمامية، ودفيئة أكثر زاوية قليلاً، ونوافذ خلفية بدون إطار.

«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»

ألوان السيارة
وتقدم «بورش» حزمة من الألوان الجديدة وتصميم الإطارات، بما في ذلك إطارات 21 بوصة التي تحمل روح «911 GT3». وفي الجزء الخلفي، تحافظ «باناميرا» على خط السقف المنزلق، وآلية الفتح على مرحلتين للجناح القابل للسحب.

ودفع الطلب على النماذج الكهربائية «بورش» إلى توسيع الخيارات المتاحة في فئة «باناميرا» الجديدة، مع أربعة خيارات من المحرك، تقدم جميعها أداء أعلى وأكثر قوة.

«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة

محرك السيارة
وتأتي «باناميرا» 2024 فئة «Turbo E-Hybrid» مع محرك في 8 سعة 4.0 لتر موصول بمحرك كهربائي فردي، وناقل ثماني سعرات مزدوج، وبطارية سعة 25.9 كيلواط في الساعة. وينتج المحركان معا 670 حصانا، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم خلال ثلاث ثوان فقط.

الفئة الثانية تأتي مع محرك بقوة 729 حصانا. وتأتي الفئة الثالثة مع محرك تيربو سعة 2.9 لتر في6 ينتج 348 حصانا، و499 نيوتن متر من عزم الدوران. وتصل السيارة إلى سرعة 100كم خلال خمس ثوان، فيما تحقق الفئة الرابعة هذه السرعة خلال 4.7 ثانية.

تعرف على مميزات وألوان «بورش باناميرا» الجيل الثالث (أرشيفية: الإنترنت)
تعرف على مميزات وألوان «بورش باناميرا» الجيل الثالث (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية

جريدة «الوسط»: باتيلي يواجه ضغوطاً لتوسيع «خماسيته» إلى سداسية
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
6 خطوات لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء
6 خطوات لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل
«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل...
المزيد
39 ألف دولار للحصول على «ميني كانتري مان»
39 ألف دولار للحصول على «ميني كانتري مان»...
«بورش» تطرح الجيل الثالث من «باناميرا» لعام 2024
«بورش» تطرح الجيل الثالث من «باناميرا» لعام 2024...
رسمياً.. تيسلا تدخل المنافسة في سوق «البيك-آب» الكهربائية مع إطلاق «سايبرتراك»
رسمياً.. تيسلا تدخل المنافسة في سوق «البيك-آب» الكهربائية مع......
«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل
«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل...
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»...
المزيد