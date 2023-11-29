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«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 01:54 مساء
«تويوتا» تطلق شاحنة «هايلكس» بفئة سعرية أقل
مميزات جديدة لـ«هايلكس تويوتا» مع ثلاثة خيارات للمحرك (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت «تويوتا» اليابانية للسيارات نسخة الإنتاج التي طال انتظارها من «IMV 0 concept» فوالتي، تحمل اسم «هايلكس تشامب».

وتأتي الشاحنة، التي تعتمد على تصميم وشخصية شاحنة «هايلكس»، مع فئة سعرية أقل، وثلاثة خيارات للمحرك، وخيارات لا محدودة من التعديل ما بعد البيع، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة
من حيث التصميم الخارجي، تبدو «هايلكس تشامب» مطابقة لمفهوم «IMV 0 concept» مثل الكسوة البلاستيكية على غطاء المحرك، والزجاج الأمامي المسطح، والإطارات الفولاذية سوداء اللون، ومصابيح الهالوجين الأمامية، مع إتاحة مصابيح «إل إي دي» كخيار آخر.

وتتوافر «هايلكس» مع خيارات من قاعدة عجلات طويلة وقصيرة، إذ يبلغ طول الأولى 208 بوصة، بينما يبلغ طول نسخة قاعدة العجلات القصيرة 195 بوصة.

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وأضاف مهندسو «تويوتا» بعض الثقوب في مواقع مختلفة من جسم الشاحنة، حتى يتسنى للمشتري تعديل وإضافة القطع حسب التفضيل.

لون السيارة
وتتوافر نسخة الشاحنة مع كابينة واحدة ومقعدين فقط، وتأتي مع لمسات من اللون البرتقالي الجذاب في التصميم الداخلي.

مميزات جديدة لـ«هايلكس تويوتا» مع ثلاثة خيارات للمحرك (أرشيفية: الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«هايلكس تويوتا» مع ثلاثة خيارات للمحرك (أرشيفية: الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«هايلكس تويوتا» مع ثلاثة خيارات للمحرك (أرشيفية: الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«هايلكس تويوتا» مع ثلاثة خيارات للمحرك (أرشيفية: الإنترنت)
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