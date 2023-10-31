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«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:59 صباحا
«فولكسفاغن» تكشف الصور الأولى لسيارتها الكهربائية بالكامل
صورة مسربة للفئة الجديدة من «فولكسفاغن» الكهربائية. (موقع أوتو إكسبرس»
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تجري «فولكسفاغن» اختبارات قيادة جديدة لسيارتها الكهربائية بالكامل «ID.7 Tourer»، وهي النسخة الكهربائية الأولى من سياراتها من نوع «ستيشن واغن».

ومن المقرر أن تطلق الشركة العالمية، حسب موقع «أوتو إكسبرس»، الفئة الجديدة من «ID.7 Tourer» بداية العام 2024. وسبق وكشف بداية العام الجاري عن «ID.7 صالون».

وتظهر صور جديدة جرى تداولها بشكل موسع التصميم الجانبي المميز للسيارة، والتي تكشف كثيرا من التغييرات مقارنة بالفئة السابقة.

ومن المتوقع أن يأتي تصميم الجزء الأمامي والخلفي من جسم السيارة مماثل لتصميم سيارة «ID.7» التقليدية، مع سقف طويل، وتفاصيل من الفضة المنحنية التي تمتد من العمود إيه إلى الجزء الخلفي.

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التصميم الداخلي لـ«ID.7 Tourer» الجديدة
وعلى الأرجح سيكون التصميم الداخلي لسيارة «ID.7 Tourer» مماثل لتصميم سيارة «ID.7 صالون»، مع شاشة ضخمة تعمل باللمس سعة 15 بوصة تتركز في وسط لوحة التحكم، مع خصائص التحكم في المناخ، وشاشة عرض خاصة للسائق.

كما ستكون السيارة مزودة بخيارات المحرك نفسها في الفئة السابقة، مع بطارية سعة «77 ك/واط/ الساعة» ومحرك كهربائي بقوة 282 حصانا في الفئة الأولى. وتقطع هذه البطارية مسافة 382 ميلا تقريبا.

أما الفئة الثانية فتأتي مع بطارية سعة«82 ك/واط/ساعة»، تقطع مسافة 435 ميلا.

صورة مسربة للفئة الجديدة من «فولكسفاغن» الكهربائية. (موقع أوتو إكسبرس»
صورة مسربة للفئة الجديدة من «فولكسفاغن» الكهربائية. (موقع أوتو إكسبرس»
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