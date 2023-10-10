«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تطرح شركة «سوبارو» نسخة متميزة من سيارة «WRX» من فئة السيدان، لإرضاء عشاق السيارات الرياضية ذات الأداء الاحترافي.

والنسخة الجديدة تحمل اسم «WRX آر تي»، وتأتي مع بعض التعديلات المهمة التي تضمن تجربة قيادة أفضل، حسب موقع «كار سكوب».

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وأجرت «سوبارو» اختبارات قيادة عدة على سيارة «WRX آر تي» في الآونة الأخيرة، وكشفت بعض تفاصيلها قبل الإعلان الرسمي لها المقرر الأسبوع المقبل في معرض السيارات في فلوريدا.

مميزات السيارة

التغييرات الأكبر تأتي الداخل، مع نظام مكابح جديد من طراز «بريمبو» ذات ملاقط من ست مكابس من اللون الأحمر، وإصدار مكبسين في الخلف باللون الأحمر كذلك، لتحسين قوة توقف السيارة، وتقليل التلاشي في القيادة القاسية، مع تحسين الإحساس بالدواسة.

كما عدلت «سوبارو» نظام التعليق في السيارة من أجل ثبات أكبر في جميع أنواع الطرق، وتحكم أكبر في جسم السيارة، وتوجيه أحسن دون الإضرار بجودة تجربة القيادة.

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وتأتي «WRX آر تي» مع مساعد القيادة «آي سايت»، التي يدمج خصائص مثل إنذار مغادرة حارة القيادة، وهو غير متوافر في الفئة السابقة، لكنه متوافر في «WRX آر تي» بكل فئاتها.