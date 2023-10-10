  • Alwasat News
Atwasat

«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 09:49 صباحا
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان
تعرف على نظام المكابح الجديد في «WRX آر تي» (الإنترنت)
alwasat radio

تطرح شركة «سوبارو» نسخة متميزة من سيارة «WRX» من فئة السيدان، لإرضاء عشاق السيارات الرياضية ذات الأداء الاحترافي.

والنسخة الجديدة تحمل اسم «WRX آر تي»، وتأتي مع بعض التعديلات المهمة التي تضمن تجربة قيادة أفضل، حسب موقع «كار سكوب».

مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة

وأجرت «سوبارو» اختبارات قيادة عدة على سيارة «WRX آر تي» في الآونة الأخيرة، وكشفت بعض تفاصيلها قبل الإعلان الرسمي لها المقرر الأسبوع المقبل في معرض السيارات في فلوريدا.

مميزات السيارة
التغييرات الأكبر تأتي الداخل، مع نظام مكابح جديد من طراز «بريمبو» ذات ملاقط من ست مكابس من اللون الأحمر، وإصدار مكبسين في الخلف باللون الأحمر كذلك، لتحسين قوة توقف السيارة، وتقليل التلاشي في القيادة القاسية، مع تحسين الإحساس بالدواسة.

كما عدلت «سوبارو» نظام التعليق في السيارة من أجل ثبات أكبر في جميع أنواع الطرق، وتحكم أكبر في جسم السيارة، وتوجيه أحسن دون الإضرار بجودة تجربة القيادة.

«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة

وتأتي «WRX آر تي» مع مساعد القيادة «آي سايت»، التي يدمج خصائص مثل إنذار مغادرة حارة القيادة، وهو غير متوافر في الفئة السابقة، لكنه متوافر في «WRX آر تي» بكل فئاتها.

محرك السيارة
وتأتي «WRX آر تي» مع محرك سعة 2.4 لتر تيربو، ينتج 271 حصان، و350 عزم دوران. ولم تعلن «سوبارو» عن أسعار السيارة رسميا، لكن من المرجح أن تبدأ المبيعات في النصف الأول من 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
«فيات 500» تنطلق في الأسواق بأسعار معقولة وإمكانات مميزة
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة
بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024...
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»...
بالفيديو: «لادا» تعلن بدء بيع الجيل الجديد من «Granta Sport»
بالفيديو: «لادا» تعلن بدء بيع الجيل الجديد من «Granta Sport»...
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة...
«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»
«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»...
المزيد
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان...
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة...
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار...
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع ......
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة...
المزيد