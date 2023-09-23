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«كاديلاك سي تي 5» 2025 تأتي مع تعديلات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 11:14 صباحا
«كاديلاك سي تي 5» 2025 تأتي مع تعديلات جديدة
مميزات جديدة لأيقونة «سي تي 5» الكهربائية لعام 2024 (الإنترنت)
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كشفت «كاديلاك» تعديلات جديدة في سيارة «سي تي 5» طراز العام 2025، على أن تبدأ عمليات البيع في ربيع 2024.

تتجه «كاديلاك» للتركيز على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، حيث كشفت الشهر الماضي سيارة «إسكاليد آي كيو» الكهربائية، التي ستبدأ مبيعاتها الصيف المقبل.

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مواصفات السيارة
وكشفت شركة صناعة السيارات الأميركية الفاخرة في معرض ديترويت الفئة الجديدة من «سي تي 5»، وهي آخر تحديث لسيارتها السيدان الكلاسيكية التي تعمل بالبنزين، وتتميز بوجه جديد، ومقصورة داخلية أكثر حداثة مع شاشة ضخمة مقاس 33 بوصة.

ويأتي المظهر الجديد لـ«سي تي 5» مع تعديلات جديدة لسيارة «إكس تي 4»، وهي سيارة الدفع الرباعي الأصغر لـ«كاديلاك». كما أصبحت المصابيح الأمامية الأفقية الضيقة متصلة الآن بعناصر «إل إي دي».

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المقصورة الداخلية
التغيير الكبير يأتي في المقصورة الداخلية مع إضافة شاشة «إل إي دي» 33 بوصة، تنحني قليلا إلى الأمام، وتتميز بإمكان اللمس على جانبي عجلة القيادة.

كما تأتي مع نقطة اتصال «واي فاي» اختيارية، وحزمة من تطبيقات «غوغل» مضمنة في نظام المعلومات والترفيه. كما جرى دمج المساعد الصوتي «أليكسا» المقدم من «أمازون».

وسيارة «سي تي 5» مزودة بميزات مساعدة السائق القياسية لعام 2025، حيث تضيف مساعدة التوجيه في النقطة العمياء، المصممة لمنع الاصطدامات عند تغيير الممرات، وفرامل الطوارئ الآلية في التقاطع.

كما أصبح التعرف على إشارات المرور متاحا الآن، ويمكن للمشترين أيضا شراء نظام «سوبر كروز»، وهو نظام القيادة على الطرق السريعة دون استخدام اليدين من «جنرال موتورز».

محرك السيارة
وتأتي «سي تي 5» مع محرك تيربو سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات، ينتج 237 حصانا، وعزم دوران 258.
وتتوافر فئة بمحرك سعة 3 لترات «في 6»، ينتج 335 حصانا، وعزم دوران 405 نيوتن.

أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
 

مميزات جديدة لأيقونة «سي تي 5» الكهربائية لعام 2024 (الإنترنت)
مميزات جديدة لأيقونة «سي تي 5» الكهربائية لعام 2024 (الإنترنت)
مميزات جديدة لأيقونة «سي تي 5» الكهربائية لعام 2024 (الإنترنت)
مميزات جديدة لأيقونة «سي تي 5» الكهربائية لعام 2024 (الإنترنت)
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