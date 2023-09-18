أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر نظام التعليق في السيارة من أهم وأكثر الأشياء الأساسية في المركبة والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لأصحاب السيارات، وذلك لأنه يتحمل وزن السيارة بكل ما فيها وغيرها من الأشياء المهمة أيضا.

ومن أهم العوامل نظام التعليق بالنسبة للسيارة على سبيل المثال، الثبات والتحكم وأنه يتعامل مع جميع ظروف وعيوب الطريق وفقا لموقع «موتوراتي».

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وبالطبع تعد ممتصات الصدمات أو المساعدين من أهم الأجزاء بنظام التعليق وأكثرها تأثيرا سلبيا عليه في حالة تلفها، ولذلك نستعرض لكم أهم أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة.

- قلة ثبات السيارة

- انخفاض السيارة عند التحميل

- ظهور أصوات مرتفعة

- قلة الثقة بالسيارة أثناء القيادة علي سرعات مرتفعة

طريقة عمل نظام التعليق

- علينا أن نعرف أن نظام التعليق ليس قطعة واحدة إنما هو مجموعة من القطع الميكانيكية، ترتبط فيما بينها بنظام واحد وتعمل بتناغم لتحسين أداء المركبة، حيث تكمن وظيفة نظام التعليق في زيادة ثبات السيارة وتماسكها على الطرق خصوصاً عند القيادة على المنعطفات الحادة بسرعات عالية.

- وعند الانعطاف بالسيارة نحو اليمين أو اليسار سيختل توازنها مما قد يؤدي لانقلابها، ولكن يقوم نظام التعليق بامتصاص القوة الناجمة عن الانعطاف ليحول دون انقلاب السيارة.

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- كذلك يجرى الاعتماد على هذه الأنظمة بشكل كبير في سيارات الدفع الرباعي المخصصة للسير على الطرقات الوعرة، فهذا النظام يقلل من الاهتزازات التي قد تحصل نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ بسبب الصخور وطبيعة الأرض غير المستوية.

