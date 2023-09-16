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تويوتا تعد بسيارات كهربائية تُشحن في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 12:43 مساء
تويوتا تعد بسيارات كهربائية تُشحن في 10 دقائق
تستهدف تويوتا تسليم 3.5 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030 (الإنترنت)
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دون شك، يرى الجميع أن تويوتا متأخرة في اعتماد السيارات الكهربائية. لكن تويوتا فصلت للتو خارطة طريق تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها، ووعدت بمركبات كهربائية قادرة على مدى سير يبلغ 600 ميل، مع إعادة شحن في 10 دقائق بدءا من العام 2027 بفضل تقنية البطاريات ذات الحالة الصلبة.

قبل ذلك، جرى الوعد بالمركبات الكهربائية التي يبلغ طولها 500 ميل في العام 2026. وبعد ذلك، تعتقد تويوتا أن سياراتها الكهربائية ستحقق 745 ميلا بشحنة واحدة.

تقنيات جديدة للبطاريات
وأعلنت تويوتا أربع تقنيات جديدة للبطاريات، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة، وثلاث تقنيات جديدة لبطاريات الإلكتروليت السائل، التي من شأنها زيادة المدى والطاقة مع تقليل أوقات الشحن والتكلفة.

بطاريات إلكتروليت سائلة جديدة
يجرى تصنيف بطاريات الإلكتروليت السائل، وهي نوع البطاريات السائد الحالي، على أنها بطاريات عالية الأداء (قائمة على أيونات الليثيوم)، وبطاريات تعميمية (فوسفات الحديد والليثيوم).

وبالنسبة لبطاريات Li-ion عالية الأداء، المتوقعة في العام 2026، تتوقع تويوتا نطاقا يزيد على 500 ميل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسين الانسيابية وانخفاض الوزن.

لكن الخبر المهم هو أنه من المتوقع أن تكون تكلفة إنتاج هذه البطاريات أقل 20% مقارنة بتقنية البطاريات الموجودة في سيارة تويوتا BZ4X، وستكون قادرة على إعادة الشحن بـ10-80% خلال 20 دقيقة.

بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء
سيجرى إطلاق تقنية Li-ion عالية الأداء في الفترة ما بين 2027-2028 تقريبا، التي تجمع بين التكنولوجيا ثنائية القطب وكيمياء أيون الليثيوم.

وسيمثل هذا أحد أكبر القفزات للأمام في تكنولوجيا البطاريات، حيث يستهدف تقليل التكاليف 10% إضافية مقارنة ببطارية الأداء، وتقليل أوقات إعادة الشحن التي تبلغ 20 دقيقة لهذه التقنية، وتوفير نطاق يصل إلى 600 ميل مقابل الشحن.

ومن المحتمل أن تظهر تقنية البطارية هذه في سيارة لكزس LFR، خليفة LFA الكهربائية.

أهداف تويوتا
تستهدف تويوتا تسليم 3.5 مليون سيارة كهربائية بالبطارية بحلول العام 2030.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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