جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت سيارة جاكوار«XKSS» المذهلة موديل العام 1957 بمبلغ 13.205.000 دولار أميركي في مزاد «RM Sotheby».

قامت جاكوار في الأصل ببناء 25 نموذجا من طراز «XKSS»، لكن حريقا في مصنعها دمر 9 منها، تاركا وراءها 16 فقط.

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جرى تسليم سيارة «XKSS»، المعروفة بالرقم 707، جديدة إلى عميل في الولايات المتحدة إلى تاجر سيارات رياضية في كاليفورنيا، والذي قام بعد ذلك ببيعها إلى سيدني كولبيرغ في سان فرانسيسكو.

السيارة على حلبات السباق

امتلك كولبيرج السيارة حتى العام 1973 وقادها على حلبات السباق المختلفة على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة.

جرى بيع السيارة بعد ذلك إلى أنتوني بامفورد في المملكة المتحدة حيث كانت ضمن مجموعة تضم أيضا العديد من سيارات فيراري 250 «جي تي أو».

ثم تم بيعها مرة أخرى في العام 1975 حيث أعيد طلاؤها وإعادة تنجيدها قبل بيعها في العام 1976 لأحد المتحمسين في إسكتلندا.

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أثناء وجودها تحت ملكية كامبل ماكلارين، جرى تركيب ألواح هيكل السيارة الجديدة وتحولت من اللون الأسود إلى اللون الأزرق الحالي.

واصلت المنافسة في لومان كلاسيك في يونيو 1978 وفي العام 1992 جرى بيعها مرة أخرى.

وظلت تحت ملكية ألين لويد لمدة 19 عاما، وخلال هذه الفترة تم قيادتها في سباق «Mille Miglia» لعام 2004 وجرى عرضها في متحف تراث جاكوار.

سيارة «XKSS» موديل 1957 التي يوجد منها 16 نسخة فقط بـ13 مليون دولار (الإنترنت)

سيارة «XKSS» موديل 1957 التي يوجد منها 16 نسخة فقط بـ13 مليون دولار (الإنترنت)

سيارة «XKSS» موديل 1957 التي يوجد منها 16 نسخة فقط بـ13 مليون دولار (الإنترنت)