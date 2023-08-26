«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «أكورا» العالمية للسيارات أنها بصدد إنتاج النموذج الثاني من السيارات الكهربائية، وذلك بعد فترة وجيزة من كشف سيارتها الأولى «زد دي إكس 2024» في معرض مونتيري للسيارات.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

سيارة «زد دي إكس» من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، لكن تصميمها يحاكي السيارات الكهربائية الخارقة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم بداية العام المقبل، حسب موقع «كار أند درايفر».

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أما مفهوم السيارة الكهربائية الجديدة فعلى الأرجح سيعتمد على المنحنيات في التصميم وليس الزوايا، مع استخدام الإضاءة الخارجية كعنصر تصميم، واستخدام تقنية تغير الألوان.

وتأتي سيارة «زد دي إكس» مع قاعدة العجلات نفسها لسيارات «كاديلاك» و«ليريك»، على أن يعتمد المفهوم الجديد على قاعدة أكثر تطورا.

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ووصف مدير التصميم في «أكورا»، ديف ماريك، المفهوم الجديد بأنه نموذج ذو أداء عالٍ، يلهم الجميع بتخطي الحدود.