  • Alwasat News
Atwasat

«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 26 أغسطس 2023, 07:19 صباحا
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
تعرف على جديد سيارة «زد دي إكس» الرياضية المتعددة الاستخدامات (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «أكورا» العالمية للسيارات أنها بصدد إنتاج النموذج الثاني من السيارات الكهربائية، وذلك بعد فترة وجيزة من كشف سيارتها الأولى «زد دي إكس 2024» في معرض مونتيري للسيارات.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات
سيارة «زد دي إكس» من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، لكن تصميمها يحاكي السيارات الكهربائية الخارقة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم بداية العام المقبل، حسب موقع «كار أند درايفر».

بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»

أما مفهوم السيارة الكهربائية الجديدة فعلى الأرجح سيعتمد على المنحنيات في التصميم وليس الزوايا، مع استخدام الإضاءة الخارجية كعنصر تصميم، واستخدام تقنية تغير الألوان.

وتأتي سيارة «زد دي إكس» مع قاعدة العجلات نفسها لسيارات «كاديلاك» و«ليريك»، على أن يعتمد المفهوم الجديد على قاعدة أكثر تطورا.

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

ووصف مدير التصميم في «أكورا»، ديف ماريك، المفهوم الجديد بأنه نموذج ذو أداء عالٍ، يلهم الجميع بتخطي الحدود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
«سوبارو» تعلن استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة...
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة
تعرف على ملامح «شيفروليه ترافيرس» الجديدة...
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة
احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة...
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك...
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة...
المزيد
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة...
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة
«أكورا» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية المنتظرة...
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»...
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها
خرق البيانات يجبر «تسلا» على مقاضاة موظفيها...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
المزيد