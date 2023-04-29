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فوائد زيت محرك السيارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 11:58 صباحا
فوائد زيت محرك السيارة
أبرز 5 فوائد لزيت محرك السيارة (الإنترنت)
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نظام تزييت المحرك ركن أساسي في عمل محرك السيارة بكفاءة، حيث إن الغرض من عملية التزييت بشكل عام هو إنشاء طبقة رقيقة من الزيت بين سطحين متلاصقين يتحرك أحدهما بالنسبة إلى الآخر، بهدف منع الاحتكاك بينهما في أثناء الحركة تلافيا للتآكل، وبالتالي الحفاظ علي محرك السيارة وتسهيل عمله، وفقا لموقع «موتورز كافية».

وفيما يلي أبرز خمسة فوائد لزيت التزييت لمحرك السيارة.
- يقلل من الاحتكاك ويمنع التآكل.
- إذا لم تؤد مجموعة التزييت عملها بشكل صحيح، فلن تصل إلى الأجزاء المتحركة كمية كافية من الزيت، وينتج عن ذلك احتكاك يؤدي إلي فقدان المحرك جزءا كبيرا من قدرته نتيجة للاحتكاك، وتتآكل كراسي التحميل بسرعة كبيرة، وتتآكل جدران الأسطوانة، كذلك تحدث خدوش بالجدران وحلقات المكبس والمكابس.
خطوات إعادة تعيين إشارة ضوء المحرك
- كما أن زيت المحرك إذا فقد خواصه وأصبح لا يقوم بوظائفه في تقليل الاحتكاك ومنع التآكل سيسبب ذلك ضعفا في عزم وسحب السيارة، كما قد يسبب تلفا للمحرك بمرور الوقت.

تبريد محرك السيارة
- يلعب الزيت دورا مهما في امتصاص الحرارة من أجزاء المحرك المختلفة، ويحملها إلى وعاء الزيت، حيث يمتص الوعاء بدوره الحرارة من الزيت ناقلا إياه إلى الهواء المحيط به.
بمعني أن زيت المحرك يمتص جزءا من حرارة مكونات المحرك، فتنخفض درجة حرراته قليلاً ثم يتم تبريد الزيت في الكارتيرة.

امتصاص الصدمات والتقليل من صوت المحرك ويطيل من عمره
فعندما يقترب المكبس (البستم) من نهاية شوط الانضغاط يشتعل مزيج الهواء والوقود، ويرتفع الضغط فجأة إلى عدة أضعاف، ويحدث حمل مفاجئ يصل إلى نحو (ثلاثة أطنان) على رأس المكبس، وتولد هذه الزيادة المفاجئة في الضغط قوة كبيرة إلى الأسفل يتحملها كرسي محور المكبس وذراع التوصيل (البيل) وكرسي عمود المرفق (عمود الكرنك)، فتعمل طبقات الزيت كوسادة هيدروليكية تعمل على امتصاص الصدمات، وتقلل من التآكل، وهذا بدوره يطيل عمر محرك السيارة.

خطوات إعادة تعيين إشارة ضوء المحرك

منع تسرب الغازات بين حلقات المكبس وجدران الأسطوانة
- يجب أن تعمل شنابر المكبس (حلقات المكبس) على عدم تسرب الغازات إلى خارج الأسطوانة، حيث تملأ طبقة الزيت جميع الخلوصات (الفجوات الدقيقة) بين الأسطوانة وحلقات المكبس التي قد يتسرب منها الغاز، وكذلك تعمل على تزييت حلقات المكبس حتى تستطيع أن تتحرك بسرعة وسهولة.

تنظيف أجزاء المحرك
- يعمل الزيت في أثناء مروره داخل المحرك على غسل الأقذار وجزيئات الكربون والأجزاء الغريبة الأخرى وحملها بعيدا إلى علبة عمود المرفق، وهناك تسقط الجزيئات الكبيرة إلى قاع وعاء الزيت، أما الجزيئات الدقيقة يتم التخلص منها بواسطة مرشح الزيت. وبالطبع تلعب الإضافات الموجودة في زيت المحرك دورا كبيرا في ذلك يمكنك الاطلاع علي موضوع مكونات زيت السيارة لتعلم أكثر عن ذلك.
هذه بعض فوائد زيت محرك السيارة توضح مدي أهمية زيت التزييت في عمل السيارة وتجعلهما نعرف لماذا تغيير زيت المحرك في ميعاده ضروري لكفاءة أداء المحرك والحفاظ عليه وإطالة عمره.

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