كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

يعد فلتر الهواء في سيارتك أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على أداء المحرك، حيث يسمح بدمج الهواء النظيف مع الوقود والاحتراق وإنتاج طاقة السيارة وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الأوساخ والغبار والحصى وغير ذلك إلى إعاقة تدفق الهواء هذا، لذلك إذا كان المرشح متسخا، سيحتاج محركك إلى العمل بجهد أكبر لسحب الهواء أو تبريده وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وعند تنظيف فلتر الهواء في سيارتك، من المهم أن تستخدم منظفا يزيل الأوساخ والحطام تماما دون مواد كيميائية تعتمد على البترول، مما قد يؤدي إلى إتلاف أو إذابة مواد المرشح لذلك نقدم إليك إرشادات لتنظيف فلتر الهواء بنفسك بسهولة.



- تأكد من أن المحرك بارد عند لمسه قبل التنظيف.

- أخرج مرشح الهواء، مع الحرص على التأكد من عدم سقوط أي أوساخ أو حطام في صندوق الهواء أو المدخل، وإذا كان هناك أي مبيت بالفلتر، فقم بإزالة الغلاف وصمولة الجناح التي تربط المرشح لإزالة العنصر الخارجي.

- رش المرشح بمنظف مخصص للسيارة متعدد الأغراض واتركه ينقع.

- وباستخدام صنبور أو خرطوم حديقة، اشطف الفلتر من كلا الجانبين، بدءا من الداخل باتجاه الخارج لمنع دفع الأوساخ أكثر إلى ألياف الفلتر.

- يجب تجنب عصر أو شد الفلتر، فقد يتمزق بسهولة، واشطف حتى تصبح المياه نقية، وقم بتكرار هذه العملية إذا لزم الأمر.

- رج الفلتر للتخلص من الماء الزائد، ثم اضبطه ليجف في الهواء. تأكد من جفاف الفلتر تماما قبل التزييت (إذا كان لديك مرشح مزيت) واستبداله.

- إذا كان لديك مرشح زيت، فاستخدم زيتا مرشح جديدا لتشبع الفلتر بأكمله، بما في ذلك شفة مانعة للتسرب، وتتطلب المركبات الحديثة التي تستخدم مستشعرا تدفق الهواء الشامل.