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بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 03:15 مساء
بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة
اليابان تكشف عن واحدة من أجمل السيارات للطرق الوعرة (الإنترنت)
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أزاحت «Subaru» الستار عن سيارة «Crosstrek» الجديدة التي حصلت على تصميم مميز جدًا ومواصفات تجعلها من أكثر السيارات عملية.

الهيكل الخارجي
ومن بين أبرز مميزات سيارة «Crosstrek»الجديدة هو مظهرها الخارجي الذي يوحي بالقوة والحداثة في الوقت نفسه، إذ حصلت على هيكل هاتشباك كروس انسيابي فيه بروزات وانحناءات واصحة يتداخل فيها اللون الأسود بصورة مميزة جدًا مع الألوان الأساسية للهيكل وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على قدرات ممتازة للسير على الطرق الوعرة؛ إذ جهّزت بأنظمة تعليق خاصة، وجاءت مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها 220 ملم، وجُهِّزت بعجلات عريضة بمقاس 17 و18 إنشا، وزوّدت المركبة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في مختلف الأوقات وظروف القيادة.

أنظمة متطورة
وزودتها سوبارو بنظام (Active Torque Vectoring)، ونظام (X-Mode) للسير على الطرق الوعرة، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وتميزت هذه السيارة بقمرتها التي حصلت على أنظمة صوتيات ممتازة، وواجهة القيادة التي زودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة، كما جُهِّزت السيارة بنظام شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB مختلفة للشحن، وأنظمة تدفئة للمقاعد.

محرك السيارة وسعرها
وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 حصانًا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 154 حصانًا، ومحركات هجينة تولد عزمًا يعادل 159 حصانًا، أما أسعارها فستبدأ من 25 ألف دولار.
 

 

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