تغريم «فولفو» 130 مليون دولار.. ما السبب؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة سلامة السيارات في الولايات المتحدة، أنها ستفرض غرامة مدنية بقيمة 130 مليون دولار على مجموعة «فولفو» أميركا الشمالية.

حيث اكتشفت سلامة السيارات بعد تحقيق موسع أن الشركة المصنعة للشاحنات والحافلات الثقيلة فشلت في استدعاء المركبات في الوقت المناسب.

وبدورها، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة «NHTSA»، إن مجموعة فولفو اقترفت خطأ يعرضها لأكبر العقوبات على الإطلاق للانتهاكات بموجب قانون الاستدعاء.

وقالت الوكالة إن مجموعة «فولفو» في أميركا الشمالية وافقت على الإشراف من قبل مدقق خارجي مستقل وستجتمع بانتظام مع «NHTSA» للتأكد من أنها تعالج أي مشكلات محتملة تتعلق بالسلامة في سياراتها.

وقال القائم بأعمال مدير«NHTSA»، آن كارلسون، إن المؤسسة ستستخدم سلطاتها لحماية الجمهور من عيوب السلامة ومن الشركات المصنعة التي تخترق قانون السلامة في السيارات.

ومن جانبها، أوضحت فولفو إنها تستطيع حل هذه المسألة بشكل احترافي، مشيرة أن هناك تحسينات واسعة النطاق في عمليات وأنظمة السلامة في أمريكا الشمالية جارية بالفعل".

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وفتحت وكالة «NHTSA» تحقيقا مع فولفو في أكتوبر 2018 بشأن تأخير موعد الاستدعاء، وقالت إن «فولفو» فشلت أيضا في تقديم بعض تقارير الاستدعاء الفصلية واتصالات الشركة المصنعة ولم تبلغ عن بعض حوادث الوفيات والإصابة وتقديم تقارير ميدانية.

ومن المفترض أن تدفع مجموعة «فولفو» 65 مليون دولار في غضون 60 يوما و45 مليون دولار مستحقة الدفع إذا فشلت في الامتثال للاتفاقية.

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وتنفق «فولفو» 20 مليون دولار لتطوير بنية تحتية لتحليل بيانات السلامة لتعزيز قدرتها على اكتشاف عيوب السلامة المحتملة والتحقيق فيها، وذلك حسبما قال «NHTSA».

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