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موعد صدور فولفو «EX30»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 11:45 صباحا
موعد صدور فولفو «EX30»
ظهور سيارة فولفو «EX30» موديل 2024 بشكل رسمي لأول مرة في 15 يونيو (الإنترنت)
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أكدت شركة «فولفو» رسميا ظهور سيارة «EX30» موديل 2024 بشكل رسمي لأول مرة في 15 يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، جيم روان، إن الكروس الصغير «فولفو» «EX30» موديل 2024، سيظهر لأول مرة في 15 يونيو.

وفي أثناء المقابلة التي أجريت في ملبورن، اعترف المسؤولون عن صناعة السيارات بأن طراز «فولفو» «EX30» موديل 2024 يجذب شريحة الفئات متوسطة الدخل، والشباب.

ويتوقع جيم روان أن «الكروس أوفر» الكهربائي يلبي احتياجات الجمهور الأكبر سنا أيضا، وتحديدا أولئك الذين لا يبذلون الكثير من الأميال الكبيرة ويتطلعون إلى التبديل من مركبة أكبر إلى سيارة أصغر.

وتسعى شركة «فولفو» من خلال طراز «فولفو» «EX30» موديل 2024 لجذب شريحة العملاء الأصغر سنا، والذين يفضلون اقتناء سيارات صغيرة الحجم.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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