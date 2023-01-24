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8 نصائح لتعبئة وقود السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 03:05 مساء
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
نصائح هام اتباعها عند تعبئة الوقود في سيارتك (الإنترنت)
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تعبئة وقود السيارة من الأمور الأساسية التي يحرص عليها قائدو السيارات غالبا بشكل يومي وقبل الذهاب إلى أي مكان، ولكن يجب الانتباه لبعض الأشياء عند تعبئة السيارة في محطة الوقود، بعضها خطير للغاية ويجب التعامل معه بحرص شديد.

تعبئة الوقود في الساعات الأولى من اليوم
- حيث تكون درجة الحرارة في أدنى حد لها، فخزانات محطات الوقود تحت الأرض وكلما انخفضت درجة حرارة الأرض زادت كثافة الوقود، لذلك إن اشتريت الوقود بعد الظهر أو في المساء فاللتر الذي تشتريه ليس بلتر كامل.

احترس من سرعات مضخة الوقود
- عند التعبئة لا تضغط يد المضخة على أقصى سرعة، ستلاحظ أن هناك ثلاث درجات لسرعة الضخ في يد المضخة (بطيء ووسط وسريع)، بالتعبئة على السرعة البطيئة تقوم بتقليل الأبخرة التي تتكون أثناء الضخ.

حالة الخزان عند التعبئة
- املأ خزان وقودك وهو نصف فارغ، فالوقود يتبخر بشكل سريع، وكلما قلت كمية الهواء الموجودة في خزان الوقود كلما قلت كمية الوقود المتبخر.

لا تقم بتعبئة سيارتك بالوقود في هذه الحالة
- إذا كان هناك صهريج وقود يقوم بتفريغ حمولته في المحطة التي تنوي التعبئة منها فلا تعبئ منها في نفس الوقت، لأن عملية تفريغ الصهريج في خزانات المحطة الأرضية سيؤدي إلى تقليب الأوساخ المترسبة في قاع الخزان ودخول بعض منها لخزان سيارتك، ما قد يتسبب في أضرار لها.

تجنب تشغيل محرك السيارة أثناء تعبئة الوقود
- لأن الانبعاثات الكيمائية التي تتطاير من الخزان أثناء تعبئته قابلة للاشتعال مع عمل محرك السيارة.

التدخين في محطة الوقود 
- نصيحة بسيطة لكن خطيرة، يجب الامتناع عن التدخين تمامًا، بسبب خطورة الانبعاثات الكيميائية وقابليتها للاشتعال مع السجائر.

عدم استخدام الهاتف
- الترددات التي تصدر من الهاتف المحمول لها تأثير سلبي على مضخات الوقود، قد تتسبب في اشتعاله أيضا.

ابتعد عن الأوعية الخارجية
- تجنب تعبئة الوقود في أوعية خارجية ووضعها في حقيبة السيارة، قد يؤدي إلى تفاعل هذه الأوعية مع المواد الكيميائية في الوقود، وفي حالات أخرى تعرض السيارة للاصطدام من الخلف مما قد يؤدي لاشتعال الوقود.
 

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