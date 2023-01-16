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قيادة آمنة في 7 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 02:56 مساء
قيادة آمنة في 7 خطوات
نقدم إليك بعض النصائح التي تساعدك على القيادة الآمنة (الإنترنت)
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يجهل بعض السائقين قواعد القيادة الآمنة على الطرق العادية أو السريعة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السير على الطرقات، علاوةً على زيادة الازدحام المروري لذلك نقدم إليك بعض النصائح التي تساعدك على القيادة الآمنة

التأكد من سلامة الإطارات
- ينبغي التأكد من سلامة الإطارات وحالة الطريق، قبل الانطلاق في الرحلة.

إغلاق الأبواب بإحكام
- تأكد من إغلاق الأبواب بإحكام، حيث يمكن أن تقع حوادث سير عديدة بسبب نسيان أحد الأبواب مفتوحة دون قصد.

ضبط عجلة القيادة
- وقبل البدء في القيادة، تأكد من وضعية المقعد الخاص بك، ومدى ملائمة عجلة القيادة بالنسبة لك.

ضبط زوايا المرايا الجانبية
وينبغي أيضا، التأكد من وضع المرايا العاكسة، والمرايات الجانبية، والتي تعمل على توضيح الرؤية على الطريق.

ربط حزام الأمان
- اربط حزام الأمان أنت ومن معك من الركاب، لتجنب حدوث أي خطر على الطريق.

ركز مع مؤشرات التابلوه
- لاحظ مؤشرات التابلوه من مستوى الوقود والحرارة، حيث إنها تنبهك على نقاط الضعف بالسيارة.

احذر عند الوقوف
- ويجب اتباع بعض الخطوات عند وقوف السيارة وأبزرها النظر عبر المرآة العاكسة لكشف الطريق، وإعطاء إشارة الوقوف، ثم تخفيف الضغط على دعاسة البنزين، والضغط على دعاسة الفرامل تدريجيا حتى تقف السيارة، وبعد الوقوف شد فرامل اليد.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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