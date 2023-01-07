القيادة بوعي لتوفير استهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الكثير من قائدي السيارات عن طرق تمكنهم من الاقتصاد في استهلاك الوقود، خصوصا خلال القيادة على الطرق الواعرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود.

وهنا نستعرض بعض النصائح التي تتعلق بالقيادة بوعي، وهو ما سيمكنك من توفير استهلاك الوقود، حسب «موتوري».

ويمكن أن يؤدي التسارع الشديد والفرملة إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل كبير، لذا راقب الطريق وحركة المرور من حولك جيدا، وحاول الاستجابة إلى التغييرات مبكرا لتتمكن من تقليل تسارعك والانطلاق مبكرا والفرملة بهدوء.

- هل يقلل نظام تثبيت السرعة من استهلاك الوقود؟

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لا تغير ناقل الحركة إلى النمط العادي (N) أبدا عند القيادة على تلة، معتقدا أنك ستوفر الوقود، فهذا غير صحيح، بل يعد خطرًا جدا.

استخدم نظام تثبيت السرعة دائما عندما تستطيع، أو استخدم مثبت السرعة التكيفي إذا كانت سيارتك مزودة به، حيث إن استخدام مثبت السرعة يسمح للسيارة بالتحكم في دواسة الوقود والفرامل وناقل الحركة، وسيعمل بسلاسة بما يتوافق مع حركة المرور، ما يوفر توفيرا إضافيا في استهلاك الوقود وقيادةًسلسة.

القيادة في أعلى ترس

ماثيو روبرتس، مهندس خصائص اقتصاد استهلاك الوقود والأداء لدى «فورد»، علق قائلا: «يبحث السائقون بشكل عام عن القيادة في أعلى ترس ممكن وإجراء أقل عدد من الدورات اللازمة، للحفاظ على حركة مريحة للسيارة».

وأوضح: «أفضل طريقة للقيادة بشكل مريح وتحقيق أكبر توفير ممكن في الوقود هو الاستفادة من مثبت السرعة، فهذه الميزة أحد أهم استراتيجيات توفير الوقود الرئيسية في سيارتك».