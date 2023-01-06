«تاكسي جوي» من «ستيلانتيس» لصناعة السيارات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «ستيلانتيس» لصناعة السيارات، خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، أنها ستنتج «تاكسي جوي»، وهي طائرة كهربائية صممتها شركة «آرتشر» الأميركية.

وستدفع «ستيلانتيس» المعروفة بماركاتها «بيجو» و«سيتروين» و«جيب»، نحو 150 مليون دولار لشركة «آرتشر» في مقابل مركبتها العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) والمصممة لنقل أربعة ركاب إضافة إلى الطيار، حسب «فرانس برس».

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وتبدو المركبة التي أطلقت عليها تسمية «ميدنايت» أشبه بطائرة صغيرة مزودة بعدد من الدوارات على جناحيها، وتهدف إلى تنفيذ رحلات متتالية تبلغ مسافة كل منها نحو 30 كيلومترا، على أن تشحن بطارياتها لمدة عشر دقائق بين رحلة وأخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ «ستيلانتيس» في نهاية 2024 بتصنيع التاكسي الطائر في معمل «آرتشر» في كوفينغتون بولاية جورجيا في شرق الولايات المتحدة.

650 مركبة سنويا

وقال المؤسس والمدير المشارك لشركة «آرتشر» خلال مؤتمر صحفي إن من المفترض أن تبدأ الشركة الأميركية بتصنيع 650 مركبة سنويا، قبل أن توسع إنتاجها إلى 2300 نسخة سنويا.

وتلقت الشركة سلفا طلبية لشراء 200 مركبة «مدينايت» من شركة الطيران الأميركية «يونايتد إيرلاينز» عام 2021.

ومن المتوقع أن تنفذ «طائرات الأجرة» هذه في البداية رحلات بين نيويورك ومطار نيوارك، ثم إلى مدن أخرى كلوس أنجليس وميامي وسان فرانسيسكو.