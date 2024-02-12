بالفيديو: خطوات مكياج ناعم ليوم الحب

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك بالفيديو والخطوات مكياجا ناعما وساحرا ليوم مميز في خطوات بسيطة وغير متعبة وفقا لموقع «الجميلة».

- نبدأ بمدّ كريم الأساس على الوجه بشكل كامل، واحرصي على أن يكون أغمق من لون بشرتك بدرجة واحدة. ثم نضع الكونسيلر أو خافي العيوب لإضفاء إشراقة تحت العينين وإخفاء الهالات السوداء. بعد ذلك، نعمد على تثبيت كريم الأساس بالبودرة شرط ألا نكثر من ذلك.

- نضع البودرة الحرة تحت العينين، لكي لا تتلطخ بأي شيء عند المكياج.

- نبدأ بمكياج العينين، ونبدأ بلون فاتح لنصل بعدها تدريجياً إلى الألوان الغامقة. ثم نضع لون غامق في آخر العين، ثم ندمج البني الغامق بلون أفتح. بعد ذلك، نعمد إلى إضاءة العين من الوسط بغليتر من الذهب الوردي.

- ولإبراز الملامح، نضع كحل أسود داخل العين ونحدد أسفل جفن العين بلون بني غامق. ثم ننظف العين من البودرة الحرة لأننا انتهينا من هذا القسم.

- نشذب الحواجب بجل خصوصي ونضع الماسكارا لتكثيف الرموش، ثم نعمل على إضاءة زاوية العين بغليتر فاتح ونحدد الخد بالبلاش ونورده بلون زهري.

- ولأنه يوم الحب المميز سوف نضع على الشفاه باللون الأحمر، فنحددها بكونتور باللون الأحمر وبعدها نطبق أحمر الشفاه عليها. اخترنا اللون الأحمر الفاتح لهذه المناسبة.

