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نوال الزغبي تخطف أنظار مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 12:51 مساء
نوال الزغبي تخطف أنظار مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة شابة لنوال الزغبي تخطف الأنظار (أرشيفية: الإنترنت)
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للنجمة نوال الزغبي، من جلسة تصوير حديثة خضعت لها للترويج لأحدث ألبوماتها وأصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصور متسائلين عن سر استرجاع شبابها وعودتها بإطلالة شابة مختلفة وكيفية حفاظها على رشاقتها وأناقتها.

وظهرت نوال الزغبي بفستان من التول الأبيض بالكامل ومن تحته بطانة كاملة بلون الجلد، مما يوحي بأنه فستان شفاف، ولكنه ليس كذلك، ومطرز بورود خفيفة عند الصدر والبطن، ولكن في الذيل تظهر الورود بكثافة. شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

إطلالة شابة لنوال الزغبي تخطف الأنظار (أرشيفية: الإنترنت)
إطلالة شابة لنوال الزغبي تخطف الأنظار (أرشيفية: الإنترنت)
إطلالة شابة لنوال الزغبي تخطف الأنظار (أرشيفية: الإنترنت)
إطلالة شابة لنوال الزغبي تخطف الأنظار (أرشيفية: الإنترنت)
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