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قناع البطاطا لتكثيف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 10:06 صباحا
قناع البطاطا لتكثيف الشعر
قناع طبيعي منزلي من البطاطا لتكثيف الشعر وترطيبه (أرشيفية: الإنترنت)
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البطاطا تحتوي على فيتامينات B وC والزنك والحديد التي تساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه، بينما يفتح عصير البطاطا المسام المغلقة في فروة الرأس.

لتحضير هذه الوصفة فأنت بحاجة إلى حبة بطاطا، وكل ما عليك فعله هو تقشيرها وطحنها أو برشها، وزيدي عليها القليل من الماء، واخلطيهما معا.

بعدها، ضعي قطعة شاش على الوعاء، وصفي المزيج، ثم مدي عصير البطاطا على فروة الرأس مع بعض حركات التدليك، واكملي على كامل الشعر وفقا لموقع «الجميلة».

اتركي الوصفة على شعرك 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وذلك مرة أسبوعيا، للحصول على أفضل نتائج.
 

 

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