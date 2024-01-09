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الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:40 مساء
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
تخلصي من علامات الشيخوخة بقناع منزلي من الليمون و الحليب (أرشيفية: الإنترنت)
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شاهدي معنا بالفيديو قناع فيتامين (E) لتنشيط الكولاجين لشد ومنع ترهل البشرة، واستعادة حيويتها والتخفيف من علامات الشيخوخة وفقا لموقع «شهية».

المكونات:
كبسولات الفيتامين (E):
- تخفف من التجاعيد وتزيل علامات التقدم بالسن، كما أنها تحفز عملية إنتاج الكولاجين الذي يزيد من مرونة البشرة، وهو مضاد للأكسدة ويعالج التلف الناتج عن الأشعة ما فوق البنفسجية.

الحليب:
- يخفف من الخطوط الدقيقة طبيعيا، ويحتوي على اللاكتيك أسيد الذي يساعد على التخلص من الخلايا الميتة ويبيض البشرة ويشد المسام.

العسل:
- مليء بمضادات الأكسدة وهو مرطب فعال وسريع.

عصير الليمون:
- يخفف البقع الناتجة عن شيخوخة البشرة ويبيضها.
 

 

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