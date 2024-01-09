الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

القاهرة - بوابة الوسط

شاهدي معنا بالفيديو قناع فيتامين (E) لتنشيط الكولاجين لشد ومنع ترهل البشرة، واستعادة حيويتها والتخفيف من علامات الشيخوخة وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

كبسولات الفيتامين (E):

- تخفف من التجاعيد وتزيل علامات التقدم بالسن، كما أنها تحفز عملية إنتاج الكولاجين الذي يزيد من مرونة البشرة، وهو مضاد للأكسدة ويعالج التلف الناتج عن الأشعة ما فوق البنفسجية.

الحليب:

- يخفف من الخطوط الدقيقة طبيعيا، ويحتوي على اللاكتيك أسيد الذي يساعد على التخلص من الخلايا الميتة ويبيض البشرة ويشد المسام.

العسل:

- مليء بمضادات الأكسدة وهو مرطب فعال وسريع.