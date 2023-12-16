القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القاهرة - بوابة الوسط

تحتاج منطقة حول العين إلى عناية خاصة، لأنها تختلف عن بقية البشرة، فالعين من المناطق الحساسة جداً، وظهور التجاعيد حولها مشكلة تعانيها غالبية السيدات. وتتعدد أسباب التجاعيد حول العين، وقد يكون الأمر غير متعلق بالعمر فقط، فهناك فتيات صغيرات فى العمر وتظهر عليهن تجاعيد حول العين. ومن بين هذه الأسباب: زيادة الوزن، والتعرض لأشعة الشمس، والتدخين، والنحافة المفرطة، وخسارة الوزن بشكل كبير دون الحفاظ على البشرة بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للعناية بالبشرة في أثناء إنزال الوزن.

لذلك نقدم لكي اليوم طريقة علاج تجاعيد حول العين بمكونات طبيعية دون اللجوء إلى الكريمات. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

وصفة البيض والشوفان

يساعد البيض في إمداد البشرة بالكولاجين الطبيعي، ما يحارب التجاعيد حول العين والبشرة بصفة عامة.

كما يعمل الشوفان على شد البشرة وترطيبها.

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة من الشوفان المطحون

بياض بيضة

- اطحني الشوفان جيدا، ثم ضعي بياض البيضة مع الشوفان، واخلطيهما جيدا حتى تحصلين على خليط كريمي.

- طبقي الخليط حول العينين، واتركيه 30 دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد، وستلاحظين الفرق فور غسل وجهك.

- احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا، للحصول على نتائج مرضية.

وصفة القهوة وزيت اللوز للعناية بالعين وتخفيف التجاعيد حولها

- يعمل زيت اللوز على العناية بمنطقة حول العين، والتقليل من ظهور التجاعيد والهالات السوداء، ومحاربة علامات الشيخوخة.

- زيت جوز الهند وزيت الزيتون يحتويان على العديد من الفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

3 ملاعق كبيرة من القهوة

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق من زيت جوز الهند

3 ملاعق صغيرة من زبدة الكاكاو

5 قطرات من فيتامين E

- ضعي القهوة مع زيت الزيتون، واخلطيهما جيدا، ثم اضيفي إليهما زيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو ووقطرات فيتامين E، وقلبيها جيدا.

- طبقي الخليط حول منطقة العينين، واتركيه 15 دقيقة، مع مراعاة تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا، للحصول على النتائج المرغوبة.