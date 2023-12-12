شارون ستون وياسمين صبري بـ«نفس الفستان».. أيهما أجمل؟

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت النجمة العالمية شارون ستون على حضور حفل «Women In Cinema» ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، واختارت فستانا أسود اللون من تصميم يوسف أكبر، كانت ظهرت به من قبل النجمة المصرية ياسمين صبري.

اختارت ياسمين صبري ارتداء ذلك الفستان الأسود من خامة الجيرسيه ومزين بإكسسوارات ذهبية، في الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024 أكتوبر الماضي.

ونسقت ياسمين صبري الفستان مع حقيبة صفراء، لكن شارون ستون لم يظهر باقي تنسيقها وفقا لموقع «في الفن».

وكان اختيار ياسمين صبري للفستان في الليلة الافتتاحية لموسم الرياض غير موفقا، لأنها كانت مباراة نزال رياضية، فكان من الأفضل ارتداء ملابس كاجوال وأقل رسمية، أما اختيار شارون ستون لارتداء الفستان في سهرة ضمن فعاليات مهرجان سينمائي اختيارا موفقا.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

شارون ستون وياسمين صبر بـ«نفس الفستان» من توقيع يوسف أكبر في السعودية (أرشيفية: الإنترنت)

شارون ستون وياسمين صبر بـ«نفس الفستان» من توقيع يوسف أكبر في السعودية (أرشيفية: الإنترنت)

شارون ستون وياسمين صبر بـ«نفس الفستان» من توقيع يوسف أكبر في السعودية (أرشيفية: الإنترنت)