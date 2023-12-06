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أسباب رائحة الشعر الكريهة وطرق علاجها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 10:28 صباحا
أسباب رائحة الشعر الكريهة وطرق علاجها
طريقة علاج رائحة الشعر الكريهة باستخدام الطرق الطبيعية (أرشيفية: الإنترنت)
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تنزعج كثير من السيدات والفتيات من مشكلة رائحة الشعر الكريهة التي تكون سببًا في الإحراج كما يمكن أن تجعل المرأة تفقد ثقتها بنفسها، لذلك تعرفي على أسباب هذه المشكلة وطريقة علاج رائحة الشعر الكريهة باستخدام الطرق الطبيعية وفقًا لموقع «الجميلة».

أسباب رائحة الشعر الكريهة
- التعرض لعدوى الفطريات والبكتيريا في منطقة فروة الرأس.

- الإصابة بأنواع قشرة فروة الرأس.

- عدم الاهتمام بتنظيف فروة الرأس والشعر بشكل دوري ولا سيما بعد التعرق.

- استعمال منتجات الشعر بشكل مفرط لا سيما الاسبراي الذي يثبت الشعر.

- يمكن أن يؤدي تناول بعض المأكولات إلى حدوث رائحة عرق كريهة مما يؤثر بالطبع على فروة الرأس ورائحة الشعر.

- فرط نشاط الغدة الدهنية وإفراز الدهون في منطقة الرأس بشكل أكبر من باقي المناطق.

- استخدام الكثير من المنتجات الكيميائية مع تراكمها في منطقة فروة الرأس وسطح الشعر.

- التعرض للملوثات البيئية ودخان السجائر.

- غسل الشعر دون تجفيفه.

- التهاب فروة الرأس.

- عدم تهوية الشعر بصورة جيدة مثل وضع الفوطة على الشعر بعد الاستحمام مباشرة بحيث لا ينال احتياجه من التهوية.

- تمشيط الشعر بفرشاة وأمشاط غير نظيفة.

- عدم تنظيف الشعر بالماء بعد استخدام الوصفات الطبيعية والزيوت.

علاج رائحة الشعر الكريهة بالوصفات الطبيعية
يمكنكِ استخدام بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير من أجل حل هذه المشكلة تعرفي عليها معنا فيما يلي:

زيت شجرة الشاي
- يعد زيت أوراق شجرة الشاي من أبرز المزيلات التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من رائحة الشعر الكريهة، والسبب في ذلك أنه يحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات.

- يقوم زيت شجرة الشاي بتطهير فروة الرأس كما أنه يُسهم في علاج مشكلة القشرة ويُنظم من إنتاج الدهون لذلك يمكن وضع قطرات بسيطة من زيت شجرة الشاي وذلك بعد مزجه بزيت ناقل آخر سواء زيت اللوز الحلو أو زيت الأفوكادو.

- يجب الانتظار لمدة ثلث ساعة بعد تدليك الشعر بالزيت ومن ثم قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

قشر البرتقال
- يمثل قشر البرتقال واحدًا من أبرز الحمضيات التي تتخلص من رائحة الشعر الكريهة كما أنه يساهم في القضاء على مشكلة القشرة.

- يمكنكِ أن تجففي قشر البرتقال ومن ثم تقومين بطحنه وتنقعيه في المياه وتستخدميه من أجل شطف الشعر.

- يُتاح لكِ أن تستخدمي زيت البرتقال مع بعض الماء وتشطفي رأسك بهذا المزيج ليمنح شعرك الحيوية والإنعاش والرائحة الجميلة.

خل التفاح
- يتميز خل التفاح بأنه من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج مشاكل الشعر المختلفة مثل الرائحة الكريهة والبهتان والقشرة.

- بإمكانكِ أن تستخدمي خل التفاح من خلال خلط ملعقة كبيرة أو ملعقتين منه مع لتر ماء، وتشطفي شعرك بعد استخدام الشامبو والبلسم.

- يعمل خل التفاح على تطهير فروة رأسك ومنحك اللمعان الصحي.
 

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